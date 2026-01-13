English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Actress Hema: సినీ నటి హేమ ఆంటీ ఒక్క రోజుకు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుందో తెలుసా?

Actress Hema: సినీ నటి హేమ ఆంటీ ఒక్క రోజుకు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుందో తెలుసా?

54 Years Old Hema Aunty Know How Much Charge One Day For Shoot In Film Industry: సినీ పరిశ్రమలో కొన్ని దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న నటి హేమ ఇటీవల కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. నటించేందుకు తాను ఎంత మొత్తంలో పారితోషికం తీసుకుంటాననేది చెప్పారు. ఆమె ఒక్క రోజు ఛార్జ్‌ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా?
సినీ పరిశ్రమలో క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా నటిస్తున్న హేమ కొల్ల ఎన్నో సూపర్‌ హిట్‌ సినిమాలు చేశారు. ఇటీవల తన జీవితంలో కొన్ని పరిణామాల కారణంగా ప్రస్తుతం కొంత సినిమాలకు గ్యాప్‌ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది. అయితే ఆమె సినిమాకు ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆ విషయాలను ఆమె స్వయంగా పంచుకున్నారు.

సినీ నటి హేమకు భర్త, ఓ కుమార్తె ఉంది. భర్త కెమెరామెన్‌ కాగా.. కుమార్తె ఇంకా చదువుకుంటోంది. వీరు హైదరాబాద్‌లోని రాయదుర్గం చెరువు సమీపంలో నివసిస్తుంటారు. ఆమెకు హైదరాబాద్‌లో రెండు ఇళ్లు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. తన భర్తకు సినిమా షూటింగ్‌లు అంటే ఇష్టం ఉండదని హేమ చెప్పారు. తన ఇంట్లోకి కెమెరామెన్‌లను కూడా రానివ్వడని భర్తపై హేమ కంప్లైట్‌ చేసింది. కానీ ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారని ఆమె భర్తను కొనియాడారు.

తన జీవితంలో ఇటీవల డ్రగ్స్‌ కేసు మాయని మచ్చగా మారింది. బెంగళూరులో డ్రగ్స్‌ వ్యవహారంలో పట్టుబట్టారనే ఆరోపణలతో హేమ వార్తల్లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. తాను తప్పు చేయలేదని హేమ ఇప్పటికీ చెబుతున్నారు. ఈ విషయంలో తన తప్పు లేదని చాలా మంది తనకు మద్దతుగా నిలిచారని.. ఎంతో మంది పూజలు చేశారని హేమ తెలిపారు.

సినీ పరిశ్రమలోకి చిరంజీవి కోసం వచ్చినట్లు హేమ తెలిపారు. చిరంజీవితో చాలా సినిమాలు చేశానని.. మెగాస్టార్‌ అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని హేమ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మెగాస్టార్‌తో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.

సినిమాల్లో నటిస్తున్నా హేమ వ్యాపారం కూడా చేస్తుంటారు. తన తల్లి నుంచి వచ్చిన వడ్డీ వ్యాపారం హేమ చేస్తుండగా.. చిట్టీలు పాడుతూ బిజీగా ఉన్నారు. దీంతోపాటు ఐస్‌ బాత్‌ వెల్‌నెస్‌ వ్యాపారం కూడా హేమ చేస్తున్నారు.

దాదాపు 250 సినిమాలు చేసిన హేమ ఒక్క సినిమాకు ఎంత ఛార్జ్‌ తీసుకుంటారరో తెలుసా? ఒకప్పుడు చాలా తక్కువ ఇచ్చేవారని.. కొంత గుర్తింపు వచ్చాక భారీగా చెల్లిస్తున్నారని తెలిపారు. తన అత్యధిక పారితోషికం ఒక్క రోజుకు రూ.లక్ష కూడా తీసుకున్నట్లు హేమ ఎంతో గర్వంగా చెబుతున్నారు.

