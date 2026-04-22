Know About Nadendla Bhaskara Rao 30 Days CM Episode In 1984: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నాదెండ్ల భాస్కర రావు తుదిశ్వాస విడిచారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ మృతి చెందగా.. ఆయనకు సంబంధించిన జీవిత విశేషాలు మరోసారి తెలుసుకుందాం. 30 రోజుల సీఎంగా నాదెండ్ల భాస్కర రావు గుర్తింపు పొందారు. ఆ ఎపిసోడ్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా అతి స్వల్ప కాలం పని చేసిన ముఖ్యమంత్రిగా రికార్డు నెలకొల్పిన నాదెండ్ల భాస్కర రావు కన్నుమూశారు. ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్ ఎన్టీఆర్కు వెన్నుపోటు పొడిచిన ఉదంతాన్ని తెలుసుకుందాం. అసలు ఆ రోజుల్లో ఏం జరిగిందనేది వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఉమ్మడి ఏపీ 11వ ముఖ్యమంత్రిగా నాదెండ్ల భాస్కర రావు పని చేశారు. ఉమ్మడి ఏపీ రాష్ట్ర చరిత్రలో అతి తక్కువ కాలం ఆ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఆయన గతంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. టీడీపీ, కాంగ్రెస్, బీజేపీలో పనిచేశారు.
తెలుగుదేశం పార్టీని ఎన్టీఆర్తో కలిసి ఏర్పాటుచేసిన వ్యవస్థాపకుల్లో నాదెండ్ల భాస్కర రావు ఒకరు. 1982 ఎన్నికల్లో టీడీపీ గెలిచిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు.
1984లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ గుండె చికిత్స కోసం అమెరికాకు వెళ్లారు. ఆయన వెళ్లిన తర్వాత తన సొంత వర్గంతో తిరుగుబాటు చేసి ముఖ్యమంత్రి పదవిని లాక్కున్నారు. ఆ సమయంలో తన వర్గ ఎమ్మెల్యేలతో నాదెండ్ల భాస్కర రావు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశారు. 1984 నుంచి ఆగస్ట్ 16 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 వరకు నెలరోజులపాటు ఉమ్మడి ఏపీ 11వ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చిన ఎన్టీఆర్ తనకు వెన్నుపోటు పొడవడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి ధర్మయుద్ధం పేరుతో రాష్ట్ర వ్యాప్త యాత్ర చేపట్టారు. ఆ పరిణామాల తర్వాత నాదెండ్ల భాస్కర్రావు ముఖ్యమంత్రి పదవి కోల్పోగా.. ఈ పరిణామంతో అప్పటి గవర్నర్ రాంలాల్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి పిలిపించింది.
ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి కోల్పోయిన తర్వాత నాదెండ్ల భాస్కర్రావు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి.. 1998లో ఖమ్మం నుంచి కాంగ్రెస్ ఎంపీగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత బీజేపీలో చేరినా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు.