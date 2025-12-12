PM Narendra Modi Expensive Cars And Worth Details: భారత ప్రధానమంత్రిగా పన్నెండేళ్లుగా కొనసాగుతున్న నరేంద్ర మోదీ ఉపయోగించే కార్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. దేశంలోనే అత్యంత భద్రత కలిగిన వ్యక్తికి ఉపయోగించే కార్లు పరిశీలిద్దాం. శత్రు దుర్బేధ్యంగా ఉండే ప్రధాని కాన్వాయ్లో ఉండే కార్లు, వాటి ధరలు ఇలా ఉంటాయి.
పుష్కర కాలంగా భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ ఉన్నారు. ఆయన ధరించే దుస్తుల నుంచి ఆయన తినే ఆహారం.. ప్రయాణించే కార్లపై ఎప్పుడూ చర్చ జరుగుతుంటుంది. ప్రధాని కాన్వాయ్లో ఎలాంటి కార్లు ఉన్నాయి..? వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
టయోటా ఫార్చ్యూనర్: భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ టయోటా ఫార్చ్యూనర్ కారును నడుపుతారు. తన కాన్వాయ్లోని ఈ కారు ధర రూ.52.34 లక్షలు ఉంటుంది.
బెంజ్ స్ప్రింటర్: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అత్యంత విలాసవంతమైన మెర్సిడెస్ బెంజ్ స్ప్రింటర్ కారును ఉపయోగిస్తారు. ఆ కారు ధర రూ.1.46 కోట్లు.
బీఎండబ్ల్యూ 760 ఎల్ఐ: ప్రధాని కాన్వాయ్లో బీఎండబ్ల్యూ 760 ఎల్ఐ కారు ఉంటుంది. ఈ కారు ధర రూ.1.87 కోట్లు ఉండవచ్చు.
టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్: టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ కారును కూడా ప్రధాని ఉపయోగిస్తారు. దీని ధర సుమారు రూ.2.31 కోట్లు ఉంటుంది.
మెర్సిడెస్ బెంజ్ మేబ్యాక్ ఎస్650: ప్రధాని కాన్వాయ్లో మరో బెంజ్ కారు ఉంటుంది. మెర్సిడెస్ బెంజ్ మేబ్యాక్ ఎస్650 కారు ఉండగా.. దీని ధర రూ. 2.90 కోట్లు.
రేంజ్ రోవర్ సెంటెనియల్: ప్రధాని కాన్వాయ్లో అత్యధిక ఖరీదైన కారు ఇదే. మోదీ కాన్వాయ్లో ఉండే రేంజ్ రోవర్ సెంటెనియల్ మోడల్ కారు ధర దాదాపు రూ.5 కోట్లు ఉంటుంది.
ఇది కేవలం అవగాహన కోసం అందిస్తున్న సమాచారం మాత్రమే. అధికారికంగా ప్రకటించడం భద్రతా చర్యలకు విఘాతం కలిగిస్తున్న సందర్భంగా వీటిని అధికారికంగా చెప్పలేం. భద్రతా కారణాల రీత్యా పైన చెప్పిన కార్లు ఉంటాయని మాత్రమే తెలుసు. కాగా ధరల్లో కొంత మార్పు ఉండవచ్చు.