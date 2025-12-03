PM Modi Watch Price: లక్షలా.. కోట్లా..? ప్రధాని మోదీ ధరించిన వాచ్‌ ఖరీదు ఎంత?

Know About PM Modi Watch Price And Model Is It Crores Or Lakhs: వస్త్రధారణలో ప్రత్యేకంగా కనిపించేలా చూసుకునే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన స్టైల్ను మరింత పెంచుకునేందుకు చూసుకుంటారు. ఆయన ధరించే ప్రతి ఒక్కటీ ప్రజల్లో ఆసక్తికర చర్చ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మోడీ ధరించే వాచ్పై అందరి దృష్టి పడింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రధాని మోదీ ధరించే వాచ్పై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి పడింది. వస్త్రాల్లో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకునే మోదీ వాచ్ కూడా సాదాసీదా ధరించలేదు. ఆయన ధరించిన వాచ్కు చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. భారతీయ హస్తకళలో ప్రత్యేకంగా నిలిచే ఆ వాచ్ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ వాచ్ను వేసుకుని సెప్టెంబర్, నవంబర్లో ప్రధాని మోదీ కనిపించారు. బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఈ గడియారంతో మోదీ హాజరయ్యారు. ఈ సమయంలో ఫొటోలు వైరల్గా మారి మోదీ వాచ్పై అందరి కన్ను పడింది.
చేతికి ధరించే వాచ్ విషయంలో నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. ఆయన చేతిపై కనిపించే వాచ్ రాజస్థాన్కు చెందిన జైపూర్ వాచ్ కంపెనీ తయారుచేసింది. ఆ గడియారం డయల్లో (వాచ్ లోపల) 1947 కాలం నాటి నిజమైన ఒక్క రూపాయి నాణెం ఉంది. ఈ గడియారాన్ని రోమన్ బాగ్ వాచ్ అని పిలుస్తారు.
ఈ వాచ్లో ప్రత్యేకత మొత్త దాని డయల్లో ఉంటుంది. బెంగాల్ పులి బొమ్మను కలిగి ఉన్న 1947నాటి ఒక రూపాయి నాణెం ఆ డయల్లో ఉంది. ఇది డిజైన్ కాదు,.. భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం వైపు పయనిస్తున్న యుగానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాధాన్యం వివరించేందుకు తాను ధరించే వాచ్ భారత్కు చెందినది ఉండేలా మోదీ చూసుకున్నారు.
దృఢమైన 316ఎల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో రోమన్ బాగ్ వాచ్ను తయారు చేస్తారు. దృఢమైన 43ఎంఎం కేసును ఇది కలిగి ఉంటుంది. లోపల జపనీస్ మియోటా ఆటోమేటిక్ మూవ్మెంట్ ఉంది. ఇది మృదువైనది.. విశ్వసనీయమైనది అని పిలుస్తారు.
మోదీ ధరించే రోమన్ బాగ్ ధర చాలా తక్కువ ఖరీదే. కోట్లు, లక్షలు కాకుండా వేలల్లోనే ఉంది. ఈ వాచ్ ధర రూ.55 వేల నుంచి రూ.60,000 మధ్య ఉంటుంది. రోమన్ బాగ్ వాచ్ల ప్రత్యేక ఏమిటంటే వాచ్ ద్వారా ఏదో ఒక కథ చెప్పడం, వారసత్వం, ప్రీమియం నాణ్యత వంటి ప్రత్యేకతలు ఉండేలా ఉంటాయి.