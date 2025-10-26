India vs Iran Currency: భారత్ నుంచి రూ. 10వేలు తీసుకెళ్తే చాలు.. ఈ ఇస్లామిక్ దేశంలో మీరే కోటీశ్వరులు..!!

Iran Currency: ఒక ఇస్లామిక్ దేశంలో.. భారతదేశంలోని రూ. 10వేల రూపాయలు దాదాపు 5 మిలియన్లతో సమానమని మీకు తెలుసా? అది ఏ దేశమో..దాని కరెన్సీ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
India vs Iran Currency: రూ. 10,000 దాదాపు 5 మిలియన్ల రూపాయలుగా మారే దేశంలో నివసించడాన్ని మీరు ఒకసారి ఊహించుకోండి. ఇది నమ్మశక్యంగా అనిపించడం లేదు కదా. కానీ అలాంటి దేశం నిజంగా ఉంది. ఆ దేశమే ఇరాన్. ఇరాన్ కరెన్సీ, ఇరానియన్ రియాల్, ప్రపంచంలోని అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీలలో ఒకటిగా ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం, అంతర్జాతీయ ఆంక్షల కారణంగా, ఇరాన్ కరెన్సీ బలహీనంగా మారింది. భారత రూపాయిలలో చిన్న మొత్తం కూడా కాగితంపై భారీగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కరెన్సీ గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.
భారత రూపాయి, ఇరానియన్ రియాల్ మధ్య గణనీయమైన మారకపు రేటు వ్యత్యాసం చాలా ఉంది. ప్రస్తుత మారకపు రేటు ప్రకారం.. ఒక భారతీయ రూపాయి దాదాపు 478 ఇరానియన్ రియాల్స్కు సమానంగా ఉంటుంది. అంటే రూ. 10,000 దాదాపు 4,781,640 రియాల్స్ గా మారుతాయి.
ఆర్థిక ఆంక్షలు, పేలవమైన పాలన, ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఇరాన్ కరెన్సీ కాలక్రమేణా క్షీణించింది. ఇరానియన్ రియాల్ ఒకప్పుడు స్థిరంగా ఉండేది కానీ గత దశాబ్దంలో దాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనుగోలు శక్తి తగ్గింది.
ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ ఆంక్షలు విధించాయి. ఈ ఆంక్షలు ఇరాన్ను అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థల నుండి వేరు చేశాయి. విదేశీ పెట్టుబడులు, వాణిజ్యాన్ని గణనీయంగా ప్రభావితం చేశాయి.
ఇరాన్ ద్రవ్యోల్బణం రేటు మొండిగా ఎక్కువగానే ఉంది. తరచుగా ఏటా 40శాతం నుండి 50శాతం వరకు ఉంటుంది. నిత్యావసర వస్తువులు మరింత ఖరీదైనవిగా మారుతున్నాయి.
రోజువారీ జీవితంలో, ఇరానియన్లు రియాల్ కు బదులుగా టోమన్ ను ఉపయోగిస్తారు. ఒక టోమన్ 10 రియాల్స్ కు సమానంగా ఉంటుంది.
ఆంక్షల కారణంగా వీసా, మాస్టర్ కార్డ్ వంటి అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలు ఇరాన్లో పనిచేయవు. పర్యాటకులు మార్పిడి కోసం US డాలర్లు లేదా యూరోలు వంటి విదేశీ కరెన్సీలలో నగదును తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది.