CGHS New Guidelines: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం లబ్దిదారులు, ఎంప్యానెల్డ్ ఆసుపత్రుల కోసం ప్రభుత్వం కొత్త సూచనలు జారీ చేసింది. 2025 డిసెంబర్ 15 నుంచి CGHS–ECHS సవరించిన రేట్లు అమల్లోకి వస్తాయి. అన్ని పాత ఒప్పందాలు రద్దై, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు డిజిటల్గా మళ్లీ ఎంప్యానెల్ కావాలి. సమయానికి ప్రక్రియ పూర్తి చేయని ఆసుపత్రులు డి-ఎంప్యానెల్ అవుతాయి. కొత్త మార్గదర్శకాలు క్యాష్లెస్ చికిత్స, పారదర్శక బిల్లింగ్, వేగవంతమైన క్లెయిమ్ వ్యవస్థకు దోహదం చేస్తాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం CGHS, ECHS హెల్త్ ప్యానెల్ వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు అమలు చేస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. డిసెంబర్ 15, 2025 అర్ధరాత్రి నుండి సవరించిన రేట్లు అమల్లోకి వస్తాయి. ఈ తేదీతో అన్ని ప్రస్తుత MoA ఒప్పందాలు ఆటోమెటిగ్గా చెల్లుబాటు కాకుండా మారుతాయి. ఫలితంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు మళ్లీ డిజిటల్ పద్ధతిలో దరఖాస్తు చేసుకుని ప్యానెల్లో కొనసాగాలంటే పత్రాలు సమర్పించాలి. నిర్దిష్ట సమయానికి అండర్టేకింగ్, ఒప్పంద ప్రక్రియను పూర్తి చేయని ఆసుపత్రులు డి-ఎంప్యానెల్ జాబితాలో చేరతాయి.
అత్యధిక వైద్య వ్యయాలు, క్లెయిమ్ ఆలస్యం, పాత ప్యాకేజీ రేట్ల కారణంగా ఆస్పత్రులు ఫిర్యాదులు చేస్తుండగా, మరోవైపు లబ్ధిదారులు పారదర్శకత, నిరాకరణ కేసుల్లో బాధ్యత వహించాలనే డిమాండ్ పెంచారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త నిబంధనలు చికిత్స రేట్లలో ఏకరీకరణ, డిజిటల్ క్లెయిమ్ ప్రక్రియ వేగవంతం, బిల్లింగ్ పారదర్శకత , ఆసుపత్రుల జవాబుదారీతనాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో అమలు చేయనుంది.
ఈ ఏడాదిలోనే CGHS వ్యవస్థలో పలు సంస్కరణలు చేపట్టింది. పింఛన్ దారులకు క్యాష్లెస్ చికిత్స వినియోగాన్ని విస్తరించడం, రెఫరల్ వ్యవస్థను పూర్తిగా డిజిటల్ చేయడం, చికిత్స నిరాకరణలపై భారీ జరిమానా విధానాలు, టెలి-కన్సల్టేషన్ సేవల విస్తరణ వంటివి కీలకంగా మారనున్నాయి. అదనంగా, ICU ఛార్జీలు, శస్త్రచికిత్స ప్యాకేజీలు, డయాగ్నస్టిక్ రేట్లు, డయాలసిస్, గది అద్దె ధరలు హాస్పిటల్ స్టాండర్డ్స్కు అనుగుణంగా సవరించింది.
ఇక ఆసుపత్రులకు స్పష్టమైన ప్రక్రియను నిర్దేశించారు. ఆన్లైన్ పోర్టల్లో లాగిన్ అవ్వడం, అవసరమైన పత్రాలు అప్లోడ్ చేయడం, కొత్త మార్గదర్శకాలను అంగీకరించడం, 90 రోజుల్లో ఒప్పందంపై సంతకం చేయడం తప్పనిసరి చేసింది. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకపోతే వారి ప్యానెల్ సభ్యత్వం రద్దవుతుంది.
లబ్ధిదారుల దృష్టిలో తాత్కాలికంగా కొన్ని ఆసుపత్రుల్లో సేవల్లో అంతరాయం ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కొత్త రేట్లు, డిజిటల్ క్లెయిమ్ వ్యవస్థ భవిష్యత్లో చికిత్స క్యాష్లెస్ ప్రాసెస్ను మరింత వేగవంతం చేసి, క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ను సులభతరం చేయనున్నట్లు భావిస్తున్నారు.