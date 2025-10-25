Weight Loss Tea: ఉదయాన్నే ఈ ఆకుతో చేసిన టీ తాగితే బరువు తగ్గడం ఖాయం.. డైటీషియన్ చెప్పిన సీక్రెట్..!

Leaf Tea For Weight Loss: మన వంటగదిలో ఉండే అనేక పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడతాయి. వాటిల్లో అజ్వైన్.. అనగా వాముపొడి లేకపోతే వాము ఆకులకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఎక్కువగా మనం వాము గింజలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ ఆకుల్లో కూడా చాలా మంచి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఆకు టీ.. తాగితే బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
వాము అనగా అజ్వైన్ ఆకులతో తయారయ్యే టీ.. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే మరింత మంచిదని ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నారు. ఈ టీ శరీరంలో ఉన్న కొవ్వును తగ్గించడమే కాదు, మైగ్రేన్, కిడ్నీ సమస్యలు, జీర్ణ సమస్యలకు మంచి పరిష్కారంగా ఉంటుంది.
1. కొద్దిగా తాజా అజ్వైన్ ఆకులు తీసుకోవాలి. 2. వాటిని బాగా నూరాలి లేదా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేయాలి. 3. అందులో వచ్చిన రసం ఒక చిన్న పాత్రలో వేయాలి. 4. కొంచెం అల్లం రసం, కొంచెం మిరియాల పొడి కలపాలి. 5. ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దిసేపు మరిగించి టీలా తయారు చేసుకోవాలి. 6. వారం లో రెండు సార్లు తాగితే చాలు.
ఈ టీ శరీరంలో మెటాబాలిజంను పెంచుతుంది. దాంతో కొవ్వు త్వరగా కరుగుతుంది. కొన్ని రోజుల నుండే బరువు తగ్గుతున్నట్లు మనకు తెలుస్తుంది.
తలనొప్పి లేదా మైగ్రేన్ బాధపడే వారికి ఈ టీ చాలా చక్కని ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. మస్తిష్కాన్ని శాంతపరుస్తుంది.
ఈ టీ తాగితే నెమ్మదిగా మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ టీ కిడ్నీలను శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. కిడ్నీ రాళ్లను బయటకు పంపడంలో.. కూడా మంచి పాత్ర పోషిస్తుంది.
జీర్ణ వ్యవస్థకు మంచిది పేగుల్లో గాలి, కడుపు ఉబ్బరం లాంటి సమస్యలు ఉంటే ఈ టీ తాగడం ద్వారా త్వరగా సర్దుతుంది.
ఈ టీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదైనా, ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య ఉందా లేదా మందులు తీసుకుంటున్నారా అంటే ముందుగా వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.