Highest Paying Govt Jobs: అత్యధిక జీతం పొందే 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవే.. నెలకు ఆదాయం ఎంతో తెలుసా..!

Top 5 Highest Paying Government Jobs: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలని చాలా మందికి ఓ కల. ఉద్యోగ భద్రత, సమాజంలో గౌరవం, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఎక్కువ ఉండడంతో గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు ఏళ్ల తరబడి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. మన దేశంలో అత్యధిక వేతనం పొందే ఐదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
IFS అధికారులు మన దేశం తరఫున విదేశాలలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. ఈ ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారు ఎక్కువ జీవితం విదేశాలలో ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కో దేశానికి మూడేళ్ల వరకు నియామకం ఉంటుంది. నెలకు రూ.3,50,000 నుంచి రూ.4,00,000 వరకు జీతం ఉంటుంది. ఫర్నిష్డ్ ఇల్లు, ప్రభుత్వ కారు, ఉచిత వైద్య సంరక్షణ, వారి పిల్లలకు ఉచిత విద్య వంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి.
IAS, IPS పోస్టులకు ప్రారంభం నుంచి రూ.50 వేలు+DA మొదలవుతాయి. అనుభవం పెరిగే కొద్ది రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ భవనం, కారు, భద్రత, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు బాగానే ఉంటాయి. అధికారులు పరిపాలన, శాంతిభద్రతలు, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఉంటుంది.
ఆర్మీ, నేవీ, వైమానిక దళంలో ప్రారంభ జీతాలు నెలకు రూ.50 వేల నుంచి రూ.60 వేల రూపాయల వరకు ఉంటాయి. రిస్క్ అలవెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఉచిత వసతి, రేషన్లు, పిల్లల ఎడ్యుకేషన్, రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. దేశానికి సేవ చేస్తున్నామనే సంతృప్తితోపాటు మంచి జీతాలు ఉంటాయి.
ISRO, DRDO, BARC లో శాస్త్రవేత్తలకు రూ.55 వేల నుంచి రూ.60 వేల రూపాయలతో జీతం మొదలవుతుంది. బోనస్లు మారుతూ ఉంటాయి. ఇతర అలవెన్స్లు కూడా ఉంటాయి.
RBI గ్రేడ్ B లో రూ.67,000+ DA, వార్షిక ప్యాకేజీ 18 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. ఫ్లాట్, పెట్రోల్ భత్యం, పిల్లల విద్య, ట్రావెల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఉద్యోగాలు సైన్స్, బ్యాంకింగ్, టెక్నాలజీపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి సెట్ అవుతాయి.