Biggest Snake in World: 50 అడుగుల పొడవు.. 1000 కిలోల బరువు.. ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పాము ఇదే..!

Biggest Snake in World: ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పాము ఎంత పొడవు, ఎంత బరువు ఉంటుంది..? అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా..? భూమిపై ఇప్పటివరకు చూసిన అతిపెద్ద పాముల్లో ఒకటి మనదేశంలో జీవించిందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. గుజరాత్ రాష్ట్రం కచ్ జిల్లాలోని పానంధ్రో లిగ్నైట్ గనుల్లో అతిపెద్ద, అత్యంత బరువు ఉన్న పాము అవశేషాలను గతంలో కనిపెట్టారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
ఈ భారీ పాము దాదాపు 47 మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమిపై జీవించిందని పరిశోధకులు వెల్లడించారు. 42 అడుగుల ఎత్తుతో టైటానోబోవా పాము ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లేదా పొడవైన పాముగా ఉంది. అయితే గుజరాత్లో గుర్తించిన పాము అంతకు మించి ఉంది.
పరిశోధకులు తవ్వకాలు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఈ భారీ సర్పానికి సంబంధించిన 27 ఎముకలు లభించాయి. ఈ ఎముకలపై పరిశోధన నిర్వహించగా.. పాము పొడవు దాదాపు 36 నుంచి 50 అడుగుల వరకు ఉండి ఉండొచ్చని అంచనా వేశారు. సుమారు 1,000 కిలోల వరకు బరువు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ పాముకు శాస్త్రవేత్తలు వాసుకి ఇండికస్ (Vasuki Indicus) అని పేరు పెట్టారు. హిందూ పురాణాల్లో శివుడి మెడను అలంకరించే వాసుకి నాగుకి గుర్తుగా ఈ పేరును తీసుకున్నారు.
వాసుకి ఇండికస్ పెద్ద పరిమాణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. ఇది చాలా నెమ్మదిగా కదిలేపాముగా అంచనా వేశారు. ఈ పాము అవశేషాలను 2005లో ఐఐటీ-రూర్కీ పాలియోంటాలజీ ప్రొఫెసర్ సునీల్ బాజ్పాయ్ కనుగొన్నారు. కచ్లోని బొగ్గు గనిలో దాని అవశేషాలను గుర్తించారు.
ఆయన ఇతర శిలాజాలపై వర్క్ చేస్తున్నందున వీటి గురించి పట్టించుకోలేదు. 2022 వరకు వాసుకి ఇండికస్ అవశేషాలను తన ప్రయోగశాలలో ఉంచుకున్న ఆయన.. ఆ తరువాత దేబాజిత్ దత్తాకు సంబంధించిన ప్రయోగశాలలో తీసుకువెళ్లి పరిశోధనలు చేశారు.
మొదట దాని పరిమాణం చూసి మొసలి అనుకున్నామని.. ఆ తరువాత భారీ సర్పం అని గుర్తించామని బాజ్పాయ్ వెల్లడించారు. టైటానోబోవా కంటే వాసుకి ఇండికస్ పొడవులోనూ.. పరిమాణంలోనూ పెద్దగా ఉంటుందని భావిస్తున్నామన్నారు.
ఈ పాము ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో తీరానికి దగ్గరగా.. చిత్తడి నేలలో జీవించిందని తెలిపారు. ఈ అవశేషాల ద్వారా భూమిపై జీవ పరిణామంలో పాములు ఎంతగా అభివృద్ధి చెందాయనే విషయంపై కీలక సమాచారం లభించిందని అంటున్నారు.