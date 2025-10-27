English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hair Growth: జుట్టు పెరుగుదలకి ఉపయోగపడే 5 దేశీ బయోటిన్ ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసా..?

Biotin For Hair: జుట్టు ఆరోగ్యంగా..మెరిసేలా ఉండాలంటే పోషకాహారం చాలా ముఖ్యం. అందులో ముఖ్యంగా బయోటిన్ అనే విటమిన్ ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. దీనిని Vitamin B7 అని కూడా అంటారు. బయోటిన్ జుట్టులో ఉండే కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్‌ను బలంగా తయారు చేస్తుంది. అందుకే జుట్టు రాలిపోతున్నవారు..జుట్టు పలచగా ఉన్నవారు..నెమ్మదిగా పెరుగుతున్నవారు బయోటిన్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
మన ఇంటి వంటగదిలోనే బయోటిన్ సమృద్ధిగా ఉన్న ఎన్నో ఆహారాలు లభిస్తాయి. వాటిలో అత్యంత సులభంగా దొరికే 5 దేశీ ఆహారాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గుడ్లలో బయోటిన్, ప్రోటీన్ రెండూ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గుడ్డు పసుపులో బయోటిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రోజూ ఒక మగ్గిన గుడ్డును తింటే జుట్టు బలంగా పెరుగుతుంది. భారతీయ కుటుంబాల్లో గుడ్లతో హెయిర్ మాస్క్‌లు కూడా వేస్తారు. అది బయట నుంచి జుట్టు బలం ఇస్తుంది.  

బాదంలో బయోటిన్‌తో పాటు Vitamin E, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు విరగకుండా కాపాడి మెత్తగా, మెరిసేలా చేస్తాయి. రోజుకు కొద్దిపాటి నానబెట్టిన బాదం తింటే చాలుతుంది.

చలికాలంలో దొరికే చిలగడదుంపల్లో బయోటిన్, బీటా కేరోటిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి స్కాల్ప్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. చాట్‌గా, ఆవిరి వేయించి లేదా కర్రీలో వేసుకొని తినొచ్చు. కొద్దిగా నెయ్యి కలిపితే మరింత మేలు.

వేయించిన సెనగలు..ఉడికించిన సెనగలు లేదా బేసన్‌తో చేసిన వంటకాలు బయోటిన్, ప్రోటీన్, ఐరన్ అందిస్తాయి. ఇవి జుట్టు కొమ్ముల వరకు బలం ఇచ్చి రాలుదలను తగ్గిస్తాయి. వెజిటేరియన్లకు ఇది ఉత్తమ ఆహారం.

పాలకూరలో బయోటిన్, ఐరన్, ఫోలేట్, Vitamin C ఉంటాయి. ఇవి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచి జుట్టు కుదుళ్లకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేస్తాయి. పాలకూర దాల్, పాలకూర పొంగా..పాలకూర పరోటాగా తింటే పోషకాలు బాగా చేరతాయి. నిమ్మరసం వేసుకుంటే ఐరన్ శోషణ ఇంకా మెరుగవుతుంది.

