Gold Reserves: బంగారు నిల్వలు అత్యధికంగా ఉన్న దేశాలు ఏవి? భారతదేశం ఎక్కడో తెలుసా?

Know Highest Gold Reserve Countries In The World And India Which Place: బంగారం ఎక్కడైనా అత్యంత విలువైన లోహం. ఆభరణాలే కాదు పెట్టుబడిగా బంగారం వినియోగిస్తుంటారు. మరి ప్రపంచంలో బంగారు నిల్వలు అత్యధికంగా ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. బంగారం ఉత్పత్తి, నిల్వలో భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉందో తెలుసుకుందాం.
ఏ దేశంలోనైనా బంగారం అత్యంత విలువైనది. భారతదేశంలో బంగారం ఎక్కువ అలంకారానికి వినియోగిస్తారు. కానీ విదేశాల్లో పెట్టుబడిగా.. ఆదాయ వనరుగా బంగారాన్ని చూస్తారు. మరి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారు నిల్వలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నారు. ఒక నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలో ఇప్పటివరకు 216,265 టన్నుల బంగారం వెలికితీశారని తెలుస్తోంది. మరో 64,000 టన్నుల బంగారం గనులలో నిక్షిప్తంగా ఉందని సమాచారం.
రష్యా, ఆస్ట్రేలియాలో ఇంకా తవ్వని అతిపెద్ద బంగారు గనులు ఉన్నాయి. ఈ రెండుదేశాలలో దాదాపు 12,000 టన్నుల బంగారం కలిగి ఉంది. దక్షిణాఫ్రికా 5,000 టన్నులు, ఇండోనేషియా 3,800 టన్నులు, కెనడా 3,200 టన్నుల బంగారు నిల్వలతో ఉన్నాయి.
చైనా 3,100 టన్నుల బంగారు నిల్వ కలిగి ఉంది. అమెరికా తన కేంద్ర బ్యాంకులో మొత్తం 8,133 టన్నుల బంగారం నిల్వలను కలిగి ఉంది. అమెరికా గనులలో దాదాపు 3,000 టన్నుల బంగారం ఉంది. అత్యధికంగా బంగారం నిల్వ ఉన్న దేశాలు పెరూ (2,500 టన్నులు), బ్రెజిల్ (2,400 టన్నులు), కజకిస్తాన్ (2,300 టన్నులు), ఉజ్బెకిస్తాన్ (1,800 టన్నులు), మెక్సికో (1,400 టన్నులు), ఘనా (1,000 టన్నులు), మాలి (800 టన్నులు), కొలంబియా (700 టన్నులు), టాంజానియా (400 టన్నులు) ఉన్నాయి.
బంగారు నిల్వలపై 2023లో ఒక నివేదిక వచ్చింది. ఆ నివేదిక ప్రకారం చైనా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం ఉత్పత్తి చేసే దేశం. 2023లో చైనాలో 378.2 టన్నుల బంగారం ఉత్పత్తి జరిగింది. రెండో దేశం రష్యా నిలుస్తోంది. రష్యాలో 321.8 టన్నులు ఉండగా.. ఆస్ట్రేలియా 293.8 టన్నులు, కెనడా 191.9 టన్నులు, అమెరికా 166.7 టన్నులు బంగారం నిల్వ ఉంది. ఘనా, ఇండోనేషియా, పెరూ, ఉజ్బెకిస్తాన్ దేశాల్లో ప్రతి సంవత్సరం వందల టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.