Kohli Rohit Fees: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మ్యాచ్‌కు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా?

Virat Kohli And Rohit Sharma Vijay Hazare Trophy Match Fees And Earnings Details Here: దేశీయ క్రికెట్‌కు మళ్లీ కళ వచ్చింది. దిగ్గజ ఆటగాళ్లు రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ ఆడుతుండడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి దేశీ క్రీడలో ప్రధానమైన విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీపై పడింది. ఈ ట్రోఫీలో అద్భుతంగా ఆడుతున్న కోహ్లీ, హిట్‌మ్యాన్‌కు ఏ స్థాయిలో వేతనాలు, ఫీజు అందుతుందుతో తెలుసా? దేశీయ క్రికెట్‌లో ఈ దిగ్గజ ఆటగాళ్లు అందుకునే జీతం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ తిరిగి రావడంతో దేశీయ క్రికెట్‌కు కళ వచ్చేసింది. దేశీయ ట్రోర్నీలో నిలకడగా ఆడుతున్న రోకో ద్వయానికి ఏ స్థాయిలో వేతనాలు, ఫీజులు ఉంటాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. విజయ్‌ హజారే టోర్నీలో కోహ్లీ, రోహిత్‌కు దక్కే ఆర్థిక ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం

ప్రపంచ దిగ్గజ ఆటగాళ్లుగా రాణిస్తున్న విరాట్‌ కోహ్లీ, రోహిత్‌ శర్మకు దేశీయ టోర్నీలో ఆడితే తక్కువ వేతనమే లభిస్తుంది. ఒక్క మ్యాచ్‌కు కేవలం రూ.60,000 మాత్రమే కోహ్లీ, విరాట్‌ సంపాదిస్తారు. లిస్ట్ ఏ-ఆధారిత వ్యవస్థ దేశీయ క్రికెట్‌ను నిలబెట్టడమే కాకుండా కొత్త అనుభవం ఆ ఇద్దరు ఆటగాళ్లకు అందిస్తుంది. వన్డే జట్టు ఎంపికలో విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ప్రదర్శన కీలకంగా ఉంటుంది.

మ్యాచ్ ఫీజులు పూర్తిగా ఆడిన లిస్ట్ ఏ మ్యాచ్‌ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తాయి. స్టార్‌ ఆటగాళ్లు, వారికి ఉన్న గుర్తింపు, గౌరవం ద్వారా మ్యాచ్‌ల ఫీజులు నిర్ణయించరు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏ విధంగా ఆడినా కూడా వాటిని లెక్కలోకి తీసుకోరు. దేశీయ క్రికెట్ జీతాలు ప్రతిభ ఆధారంగానే ఫీజులు నిర్ణయిస్తారు.

40కి పైగా లిస్ట్ ఏ మ్యాచ్‌లు ఆడిన కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ అత్యధిక దేశవాళీ మ్యాచ్ ఫీజును సంపాదిస్తున్నారు. దేశీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక ఫీజు ఉండే కేటగిరి -3. ఈ పరిధిలోకి వీరిద్దరూ వస్తారు. వన్డేలతో పోలిస్తే ఈ టోర్నీలో అందే జీతం చాలా తక్కువ. వన్డే మ్యాచ్‌లు ఆడితే రూ.6 లక్షలు ఇస్తారు.. దానిలో విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి ఇచ్చే ఫీజు 10 శాతం మాత్రమే.

అంతర్జాతీయ స్టార్‌గా మారిన విరాట్‌ కోహ్లీ 15 సంవత్సరాల తర్వాత విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడుతున్నాడు. రోహిత్ శర్మ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వచ్చాడు. వీరు ఫీజుల కోసం కాకుండా తమ ఫిట్‌నెస్‌, ఫామ్‌ పొందడానికి విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీలో ఆడుతున్నారు.

తక్కువ మ్యాచ్‌ ఫీజులు ఉన్నా కూడా వీరిద్దరూ ఈ ట్రోఫీలో ఆడడం వెనుక దేశవాళీ టోర్నమెంట్లకు ఉన్న ప్రాధాన్యం చెప్పనున్నారు. దేశీయ టోర్నీలో ఆడడంతోనే స్టార్‌ ఆటగాళ్లుగా రాణించగలరని ఈ స్టార్‌ ఆటగాళ్లు చెప్పకనే చెబుతున్నారు.

ఆటగాళ్ల ఎంపికలో బీసీసీఐ ఎప్పటి నుంచో దేశీయ టోర్నీల్లో ఆడే ఆటగాళ్లకే ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. స్టార్‌ ఆటగాళ్లనే అహంకారం.. ఫామ్‌లో లేకున్నా తమ అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందడంతో ఎంపిక చేస్తారనే భ్రమలో ఆటగాళ్లు ఉండకుండా తప్పనిసరిగా దేశీయ టోర్నీల్లో స్టార్‌ ఆటగాళ్లతోపాటు సీనియర్‌ ఆటగాళ్లను తప్పక ఆడేలా చేస్తోంది.

సాధారణంగా విరాట్‌, రోహిత్‌ శర్మ ఆటంటే పడే చచ్చే అభిమానులు, ప్రేక్షకులకు దేశీయ క్రికెట్ మరింత ఆనందం ఇస్తోంది. ‌దేశీయ టోర్నీలలో కోహ్లీ, రోహిత్‌లను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం లభిస్తోంది. వీరిద్దరూ దేశీయ టోర్నీల్లో ఆడటం ద్వారా క్రమశిక్షణ, మ్యాచ్‌ల్లో వ్యూహ ప్రతివ్యూహలు అమలు చేసే మెలకువలు తెలుస్తాయని బీసీసీఐ భావిస్తుంది.

