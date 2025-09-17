English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vahana Mitra Scheme 2025: రూ.15 వేలు కావాలంటే ఇలా అప్లై చేసుకోండి.. ఈ డాక్యుమెంట్స్ తప్పనిసరి..!

Vahana Mitra Scheme Online Apply: ఏపీలో కూటమి సర్కారు ఆటో, డ్రైవర్లు క్యాబ్ డ్రైవర్లకు వాహన మిత్ర పథకం కింద రూ.15 వేల ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. ఈ స్కీమ్‌కు సంబంధించి మార్గదర్శకాలు ఇప్పటికే జారీ చేయగా.. అర్హులైన వారి నుంచి నేటి నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
రూ.15 వేల ఆర్థిక సాయం పొందాలంటే ఆటో, డ్రైవర్లు క్యాబ్ డ్రైవర్లు గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు ఫారమ్ తీసుకుని.. మీ వివరాలతోపాటు బ్యాంక్ వివరాలు, ఇన్‌కమ్ సర్టిఫికెట్ నంబరు, వాహనానికి సంబంధించిన వివరాలు అందజేయాల్సి ఉంటుంది.  

క్యాబ్‌లు డ్రైవర్లకు RC, ఫిట్‌నెస్, వాహన పన్ను తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి. పత్రాలు చెల్లుబాటు అయ్యేవి/అమలులో ఉన్నాయో లేదో నిర్ధారించుకోవడానికి తనిఖీ చేసుకోవాలి. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో చెల్లుబాటుకాకపోతే మీ దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురవుతుంది.   

ఆటో డ్రైవర్లకు ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్ ఈ సంవత్సరానికి మినహాయింపు ఇచ్చారు. ఒక నెలలోపు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వెహికల్ ట్యాక్స్ అవసరం లేదు. RC తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.  

ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉంది. ఈ నెల 22వ తేదీలోపు ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ పూర్తవుతుంది. అనంతరం సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ నాటికి తుది జాబితా సిద్ధం అవుతుంది.  

దరఖాస్తు దారులకు రేషన్ కార్డు ఉండాలి.. లేదా బీపీఎల్ ఉండాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయినా.. పెన్షనర్ అయినా ఈ స్కీమ్‌కు అనర్హులు. పారిశుధ్య కుటుంబాలకు మినహాయింపు ఉంటుంది.   

విద్యుత్ వినియోగం 300 యూనిట్ల కంటే తక్కువ ఉండాలి. గత 12 నెలల సగటు తీసుకుని లెక్కిస్తారు. పెండింగ్ బకాయిలు, చలాన్లు ఉంటే క్లియర్ చేసుకోండి. మాగాణి 3 ఎకరాలు, మెట్ట 10 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. రెండు కలిపుకుంటే.. 10 ఎకరాలలోపు ఉండాలి. పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ఉంటే..  1,000 చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ నివాస లేదా వాణిజ్య నిర్మాణం ఉంటే అనర్హులు అవుతారు.  

అక్టోబర్ 1వ తేదీన దసరా కానుకగా.. ఒక్కొ లబ్ధిదారుడి ఖాతాలో రూ.15000 వేలను ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది. అర్హులైన వారు ఇవాళ్టి నుంచి ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.90 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఉంటారని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.  

