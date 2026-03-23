  • IPL 2026 Updates: ఐపీఎల్‌లో అంపైర్ల జీతాలు ఎలా ఉంటాయంటే.. ఒక్క మ్యాచ్‌కు ఎన్ని లక్షలో తెలుసా..!

IPL 2026 Updates: ఐపీఎల్‌లో అంపైర్ల జీతాలు ఎలా ఉంటాయంటే.. ఒక్క మ్యాచ్‌కు ఎన్ని లక్షలో తెలుసా..!

IPL Umpire Salary: ఐపీఎల్‌ అంటేనే కాసుల పంట. ఫ్రాంచైజీలు, ఆటగాళ్లే కాదు.. ఐపీఎల్ ద్వారా అంపైర్లు కూడా ఎక్కువగానే సంపాదిస్తున్నారు. టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఫీజుల కంటే ఐపీఎల్‌లోనే అంపైర్ల జీతాలు ఎక్కువగా ఉండడం విశేషం. అంతర్జాతీయ ఫార్మాట్‌తో పోలిస్తే.. అధిక ఆదాయం ఇచ్చే ఐపీఎల్‌లో కాస్త ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉండడంతో ఫీజు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటోంది.
ఇంటర్నేషనల్‌లో టీ20 ఫార్మాట్‌లో అంపైర్లకు ఒక్కో మ్యాచ్‌కు రూ.1.13 నుంచి రూ.1.25 లక్షలు చెల్లిస్తుండగా.. ఐపీఎల్‌లో ఒక్కో మ్యాచ్‌కు రూ.3 లక్షల వరకు అందజేస్తున్నారు.  

ఆటగాళ్లకే కాకుండా.. అంపైర్లకు కూడా అత్యధిక వేతనం చెల్లించే వేదికగా ఐపీఎల్ నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా లీగ్‌లు ఉన్నా.. ఏ లీగ్‌లో కూడా అంపైర్లకు ఒక్క మ్యాచ్‌కు ఐపీఎల్ మాదిరి జీతం చెల్లించడం లేదు.  

కొందరు టాప్ ఐసీసీ ఎలైట్ ప్యానెల్ అంపైర్లు ఒక్కో ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌కు రూ.3.7 లక్షల వరకు కూడా అందుకుంటున్నారు. అంపైర్ల అనుభవం, ఫేమ్, వారి ప్రాముఖ్యతను బట్టి కూడా ఫీజు పెరుగుతుంది.   

ప్రసార హక్కులు, స్పాన్సర్‌షిప్‌ల ద్వారా ఐపీఎల్‌కు బిలియన్ల కొద్దీ ఆదాయం వస్తోంది. దీంతో ఆర్థికంగా బలంగా ఎదిగింది. అందుకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ బోర్డుల కంటే బీసీసీఐ అంపైర్లకు గణనీయంగా ఎక్కువ చెల్లిస్తోంది.  

టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో అంపైర్లు ఒక్కో మ్యాచ్‌కు దాదాపు రూ.1.13 లక్షల నుంచి రూ.1.25 లక్షల వరకు సంపాదిస్తారు. ఐసీసీ ఒక ప్రామాణికమైన వేతన విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. అయితే ఐపీఎల్ వంటి ప్రైవేట్‌గా నడిచే ఫ్రాంచైజీ లీగ్‌లతో పోలిస్తే మ్యాచ్ ఫీజులు కాస్త తక్కువగా ఉంటాయి.    

అంపైర్లు రెండు నెలల స్వల్ప వ్యవధిలో చాలా మ్యాచ్‌లకు అంపైర్‌గా వ్యవహరిస్తారు. దీంతో ఒకే సీజన్‌లో రూ.24 లక్షల నుంచి రూ.45 లక్షల వరకు అర్జిస్తారు.   

ఇక దేశీయ క్రికెట్‌లో అంపైర్లు ఒక్కో టీ20 మ్యాచ్‌కు రూ.50,000 నుంచి రూ.60,000 వరకు సంపాదిస్తారు. అంపైర్లకు జీతాల చెల్లింపులో ఐపీఎల్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. దేశీయ క్రికెట్ అట్టడుగున ఉంది.

