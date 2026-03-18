English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Military Free Nations: ప్రపంచంలో సైన్యం లేని దేశాలు ఎవీ? ఆ దేశాల రక్షణ ఎలా?

Know Military Free Nations In The World A Head Iran Israel And US War: ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ప్రతి దేశానికి సైన్యం అవసరం ఉంది. అయితే ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల్లో అసలు సైన్యం లేదంటే ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయమే. ఇంతకీ ప్రపంచంలోని ఏయే దేశాలకు సైన్యం లేద తెలుసుకుందాం.
1 /6

దేశం అంటే ప్రజలు, ప్రదేశం, సైన్యంగా చెబుతారు. దేశానికి తప్పక సైన్యం ఉంటుంది. దేశానికి కాపలాగా.. ఇతర దేశాలు దాడి చేయకుండా తమ సార్వభౌమత్వ కాపాడేందుకు సైన్యం ఉంటుంది. కానీ ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాలకు మాత్రం సైనిక బలం లేదు. ప్రపంచంలో సైన్యం లేని కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి. ఆ దేశాలు ఎలా మనుగడ సాగిస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం.

2 /6

ప్రపంచంలో దాదాపు 36 దేశాలు, ద్వీపకల్పాల భూభాగాలకు శాశ్వత సైన్యం లేవు. మరి ఈ దేశాలు తమ జాతీయ భద్రతను, తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుకునేందుకు ప్రత్యేక పద్ధతులు ఉంటాయి. ఆయా దేశాల భద్రత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ప్రపంచంలో అతి చిన్న దేశాలు కొన్ని ఉండగా.. మరికొన్ని చిన్న చిన్న ద్వీపాలుగా విస్తరించి ఉన్నాయి. కానీ వాటిలో ప్రత్యేకంగా సైన్యం లేదు. తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుకునేందుకు సరిహద్దులోని అతిపెద్ద దేశంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. తమ రక్షణ కోసం బలమైన దేశాలతో ఒప్పందాలు చేసుకుని ఉన్నాయి.

3 /6

మొనాకో దేశానికి సైన్యం లేదు. కానీ తమ భద్రత కోసం ఫ్రాన్స్‌ను నమ్ముతుంది. భూటాన్‌కు కూడా లేదు. భూటాన్‌ భారతదేశంతో దీర్ఘకాలంగా రక్షణ భాగస్వామ్యం ఉంది. బలమైన రక్షణ భాగస్వామ్యాలు కలిగి ఉన్నాయి. సైన్యం లేని కొన్ని దేశాలు అంతర్జాతీయ కూటములలో సభ్యత్వం పొంది ఉన్నాయి. ఆ కూటముల ద్వారా సాయుధ దళాల భద్రత పొందుతున్నాయి.

4 /6

ఐస్‌లాండ్‌కు శాశ్వత సైన్యం లేదు. కానీ అది నాటో సభ్యదేశం. దాని రక్షణ బాధ్యతలు నాటో చూసుకుంటుంది. మైక్రోనేషియా, పలావు, మార్షల్ దీవులు స్వేచ్ఛా సహకార ఒప్పందంతో అమెరికా సైన్యంపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. అవసరమైతే అక్కడ సైనిక స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాయి.

5 /6

కొన్ని దేశాలు సైన్యానికి బదులుగా పోలీసు లేదా పారామిలిటరీ యూనిట్లకు శిక్షణ ఇస్తాయి. కోస్టారికా అనే దేశం 1949లో తన సైన్యాన్ని రద్దు చేసి పౌరులను సైన్యంగా తీర్చిదిద్దుకుంటోంది. ప్రజలే సైన్యంగా కోస్టారికా రక్షణ బాధ్యతలు ఉన్నాయి.

6 /6

పనామా, కోస్టారికా వంటి కొన్ని దేశాలు సైన్యం ఉండకూడదని సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. తిరుగుబాట్లను లేదా సైనిక అతిక్రమణను నివారించడమే దీని లక్ష్యం. సైన్యం లేని దేశాలు సురక్షితంగా ఉండటానికి ఇతర దేశాలతో రక్షణ ఒప్పందాలు, కూటములు, పారామిలిటరీ దళాలు, దౌత్యం వంటి వాటితో ఆయా దేశాలు సైన్యం పొంది ఉంటాయి.

Next Gallery

Flight Seats: విమాన ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట.. 60 శాతం సీట్లు ఉచితంగా ఉండాలని కేంద్రం ఆదేశం..!