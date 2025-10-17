Pakistan Cricketers: పాకిస్తాన్ క్రికెటర్లను పెళ్లాడిన భారతీయులు ఎవరో తెలుసా? వారిలో సానియా మీర్జా కూడా

Know Pakistan Cricketers Marries To Indian Women Celebrities: దాయాది దేశాల మధ్య క్రికెట్ బంధం బలంగా ఉంది. క్రికెట్తోనే కాదు వ్యక్తిగత అనుబంధం కూడా ఉంది. పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లు భారతీయ మహిళలను పెళ్లాడారు. అలా పెళ్లాడిన పాకిస్తాన్ క్రికెటర్లు ఎవరో తెలుసుకుందాం.
భారత్, పాకిస్థాన్ అంటే ఎప్పుడూ ఒక ఆసక్తి ఉంటుంది. అలాంటిది క్రికెట్లో కూడా చాలా ఉత్కంఠ సన్నివేశాలు ఉంటాయి. ఇక వ్యక్తిగత అనుబంధం విషయంలో కూడా భారతీయ మహిళలతో 5 మంది పాకిస్తానీ క్రికెటర్లు ప్రేమలో పడ్డారు. ఆ క్రికెటర్లు ఎవరో తెలుసా?
పాకిస్తాన్ ఆల్ రౌండర్ షోయబ్ మాలిక్. అతడు భారత టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జాతో ప్రేమలో పడి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు విడాకులు పొంది మరో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. 2010లో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవడంతో ఆ సమయంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వీరిద్దరికి ఇజాన్ అనే ఒక బాబు జన్మించగా.. 2024లో విడాకులు పొందారు.
పాకిస్తాన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ హసన్ అలీ, దుబాయ్లో నివసిస్తున్న భారతీయ విమాన ఇంజనీర్ సామియా అర్జూను కలిసి ప్రేమించాడు. ఈ జంట 2017లో డేటింగ్ ప్రారంభించగా.. 2019లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. హసన్ అలీ, సామియా అర్జు చక్కటి జంటగా గుర్తింపు పొందారు. వీరిద్దరికీ ఒక కుమార్తె ఉంది.
పాక్ క్రికెటర్ మొహ్సిన్ ఖాన్ బాలీవుడ్ నటి రీనా రాయ్తో ప్రేమలో పడ్డాడు. 1980లో వీరి ప్రేమ కథ హాట్ టాపిక్గా నిలిచింది. ఈ జంట 1983లో రహాస్య వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక కుమార్తె కలిగిన ఈ జంట 1990లో విడాకులు పొందారు.
పాకిస్తాన్ కెప్టెన్, మాజీ ప్రధాన మంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా భారతీయ మహిళతో అనుబంధం ఏర్పరుచుకున్నాడు. 1970 చివరలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ జీనత్ అమన్తో డేటింగ్ చేసినట్లు పుకార్లు ఉన్నాయి. వీరి మధ్య ప్రేమ, డేటింగ్ ఏర్పడినా వివాహం చేసుకోలేదు.
పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ వసీం అక్రమ్ 2000లో సుస్మితా సేన్తో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడనే వార్తలు వచ్చాయి. మాజీ మిస్ యూనివర్స్ సుస్మితతో బలమైన బంధం కలిగి ఉన్నాడని పుకార్లు వస్తున్నా వాటికి సంబంధించి ఆధారాలు కనిపించలేదు.