Narendra Modi: ప్రధాని మోదీ బట్టలు ఎక్కడ కొంటారో మీకు తెలుసా?

Know PM Narendra Modi Where Purchase Cloths: దశాబ్దాలుగా దేశ రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్న నరేంద్ర మోదీ.. పుష్కరకాలంగా ప్రధానమంత్రి పదవిలో ఉన్నారు. రాజకీయాలు పక్కనపెడితే ఆయన వేషధారణ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ముఖ్యంగా వస్త్రాలు అందరి దృష్టిలో పడుతాయి. మరి నరేంద్ర మోదీ ఎక్కడ బట్టలు కొంటారు? ఆ దుకాణం ఏదో తెలుసా?
రాజకీయాలతోపాటు వ్యక్తిగతంగా కూడా నరేంద్ర మోదీ నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ముఖ్యంగా వేషధారణపై అందరి దృష్టి ఉంటుంది. వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూ విభిన్నమైన దుస్తులు ధరిస్తుంటారు. వస్త్రాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపే మోదీ ఏ దుకాణం నుంచి దుస్తులు కొనుగోలు చేస్తారో మీకు తెలుసా..?
ప్రధానంగా ఖాదీ, సాంప్రదాయ భారతీయ శైలి దుస్తులే నరేంద్ర మోదీ ధరిస్తుంటారు. నిత్యం కుర్తా-పైజామాలలో కనిపిస్తుంటారు. కాటన్ వస్త్రాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. అంతర్జాతీయ సదస్సులు, కార్పొరేట్ సమావేశాల్లో మాత్రమే సూటు బూటు ధరిస్తుంటారు.
తన వస్త్రాలను మోదీ కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఒక దుకాణంలో కొనుగోలు చేస్తారని తెలుస్తోంది. గుజరాత్కు చెందిన ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ 'జేడబ్ల్యూ'కి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సహ వ్యవస్థాపకుడు బిపిన్ చౌహాన్ వద్ద మోదీ దుస్తులు కొనుగోలు చేస్తారని సమాచారం. బిపిన్ చౌహాన్, జితేంద్ర చౌహాన్ అనే ఇద్దరు సోదరులు 1989 నుంచి మోడీ దుస్తుల డిజైన్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
తన వస్త్రాలను మోడీ ఎంపిక చేసుకుంటారని.. తనకు నచ్చిన వస్త్రాలు కొనుగోలు చేసి అనంతరం కుట్టుపనిని కూడా పర్యవేక్షిస్తారంట. దుకాణానికి వెళ్లకుండా ఢిల్లీ లేదా గాంధీనగర్లో మోదీ కొలతలు తీసుకుంటారు. ప్రత్యేకంగా మోదీ వస్త్రాలనే బిపిన్ చౌదరి తయారుచేస్తుంటారు.
ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారక్గా ఉన్నప్పుడు సుప్రీమో క్లోతింగ్ అనే ఒక చిన్న దుకాణానికి వెళ్లేవారు. అదే ఇప్పుడు జేడబ్ల్యూ బ్రాండ్గా మారింది. బిపిన్ చౌహాన్ను మోదీ కుర్తా పితామహుడిగా పేరు పొందాడు. 2012లో మోదీ కుర్తా, మోదీ జాకెట్ అనే ట్రేడ్మార్క్లను ఉపయోగించుకోవడానికి మోదీ అతడికి అనుమతి ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం జేడబ్ల్యూ బ్రాండ్ మోడీ స్టైల్ వస్త్రాలే కాకుండా అనేక ఉత్పత్తులను విడుదల చేసింది. నేడు ఈ బ్రాండ్ కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం వీవీఐపీల బ్రాండ్గా జేడబ్ల్యూ బ్రాండ్ మారింది.