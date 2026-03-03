Sanju Samson House: సంజూ శాంసన్ లగ్జరీ బంగ్లా చూశారా.. ఇంటి లోపలి పిక్స్ చూసేయండి..!

Sanju Samson House Inside Pics: ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానుల్లో సంజూ శాంసన్ పేరు మారుమోగిపోతుంది. వెస్టిండీస్పై ఒంటి చెత్తో టీమిండియాను గెలిపించి సెమీస్కు చేర్చిన శాంసన్పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సంజూ వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ఎక్కువమంది వెతుకుతున్నారు. తిరువనంతపురంలోని సంజూ శాంసన్ ఇంటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
కేరళలోని తిరువనంతపురంలో సంజూ శాంసన్కు లగ్జరీ బంగ్లా ఉంది. దీని విలువ దాదాపు రూ.6 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఈ ఇండిపెండెంట్ హౌస్లో అంతా సాంప్రదాయ నిర్మాణ శైలితో ఆధునిక లగ్జరీ ఇంటీరియర్లతో డిజైన్లు కనిపిస్తాయి.
ఇంటిలో చెక్క మెట్లు, పాలరాయి తరహా ఫ్లోరింగ్, విశాలమైన బాల్కనీ, ట్రోఫీ ప్రదర్శనకు ప్రత్యేకమైన రూమ్ ఉంది. శాంసన్, తన భార్య చారులత రమేష్ అప్పుడప్పుడు ఈ ఇంటి పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తుంటారు.
చెక్క ఫ్రేములు, పెద్ద గాజు పలకల డోర్స్, విశాలమైన వరండాలో క్లాసిక్ కేరళ నిర్మాణ శైలిని ప్రతిబింబిస్తుంది. వరండాలో తెల్లటి పాలరాయి శైలి ఫ్లోరింగ్ ఉంది. పూల రంగోలి నమూనాలు, సాంప్రదాయ ఇత్తడి దీపాలతో అనుబంధంగా ఉంటుంది. ఈ సాంస్కృతిక అంశాలు ప్రీమియం లగ్జరీ ఇంటి గుర్తింపును అందిస్తాయి.
లివింగ్ రూమ్లో బ్రౌన్, క్రీమ్ టోన్ల సోఫాలు, సంజూ శాంసన్ అవార్డులు ప్రదర్శించే పెద్ద చెక్క షోకేస్ ఉన్నాయి. పూర్తిగా పాలిష్ చేసిన ముదురు చెక్కతో మెట్లను నిర్మించారు. స్టీల్-మెష్ రెయిలింగ్లతో అమర్చిన పెద్ద బాల్కనీ ఉంది.
ఇంటిలో ఒక విభాగంలో అలంకార పాత్రలు, చెక్క రెయిలింగ్లతో జత చేసిన ప్రకాశవంతమైన రెడ్ వాల్ ఉంది. ఇక్కడ ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చేందుకు సూపర్గా సెట్ చేశారు.
సంజూ ఈ ఇంటి పిక్స్ను అప్పుడప్పుడు షేర్ చేస్తుండగా.. భార్య చారులత రమేష్ తరచుగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇంటీరియర్ ఫోటోలను పోస్ట్ చేస్తుంది.