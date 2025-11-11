English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Top 5 Best Stocks To Buy: ఈ 5 కంపెనీల స్టాక్స్ కొంటే లాభాల పంటే.. ఇక్కడి నుంచి 40 శాతం పెరిగే అవకాశం..బైరేటింగ్ ఇచ్చిన షేర్ ఖాన్..!!

Top 5 Best Stocks To Buy: ఈ 5 కంపెనీల స్టాక్స్ కొంటే లాభాల పంటే.. ఇక్కడి నుంచి 40 శాతం పెరిగే అవకాశం..బైరేటింగ్ ఇచ్చిన షేర్ ఖాన్..!!

To Buy Sharekhan Stocks: దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ షేర్ ఖాన్  దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుల కోసం ఐదు స్టాక్స్ ఎంపిక చేసింది. ఇది బలమైన ఫండమెంటల్స్ తోపాటు ఇన్వెస్టర్లు ఆశించే రాబడి ఇఛ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ స్టాక్స్ అన్నీ పెట్టుబడి ప్రయోజనాలకు అనువైనవిగా ఉన్నాయి. రానున్న 12నెలల్లో బలమైన వృద్ధి సామర్థ్యం ఉంది. అంతేకాదు ఈ 5 స్టాక్స్ కు 40శాతం వరకు అప్ సైడ్ టార్గెట్స్ ఇచ్చింది. 
 
APL అపోలో ట్యూబ్స్ షేర్ టార్గెట్ ప్రైస్:  షేర్‌ఖాన్ APL అపోలో ట్యూబ్స్‌ను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా ఎంచుకుంది. స్టాక్ చివరి ముగింపు ధర రూ. 1,800,  బ్రోకరేజ్ టార్గెట్ ధర రూ. 2,000గా నిర్ణయించింది. దీనికి 11శాతం అప్‌సైడ్ టార్గెట్ ఉంది.  కంపెనీ బలమైన వ్యాపారం, విస్తరణ ప్రణాళికలు పెట్టుబడిదారులకు స్థిరమైన రాబడికి అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయి.  

వినతి ఆర్గానిక్స్ షేర్ టార్గెట్ ప్రైస్:  వినతి ఆర్గానిక్స్ కొనుగోలుకు షేర్‌ఖాన్ సిఫార్సు చేసింది. దీని చివరి ముగింపు ధర రూ. 1643, టార్గెట్ రేట్ రూ. 2300గా నిర్ణయించింది. 40శాతానికి పెరుగుదల టార్గెట్ ఇఛ్చింది. కంపెనీ బలమైన ఫండమెంటల్స్,  పరిశ్రమలో ప్రముఖ స్థానం దీర్ఘకాలిక వృద్ధిని సూచిస్తున్నాయి.

లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ షేర్ టార్గెట్ ప్రైస్:  లెమన్ ట్రీ హోటల్స్‌పై షేర్‌ఖాన్‌కు సానుకూల అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ స్టాక్ చివరి ముగింపు ధర రూ. 162 టార్గెట్ రూ. 209. ఇది 29శాతం అప్‌సైడ్ సంభావ్యతను సూచిస్తుంది. విస్తరిస్తున్న వ్యాపారం,  వృద్ధి చెందుతున్న హోటల్ రంగం ఈ స్టాక్‌ను పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుకూలంగా ఉందని పేర్కొంది. 

DLF షేర్ టార్గెట్ ప్రైస్:  ఈ బ్రోకరేజ్ DLF పై బై రేటింగ్ కూడా కలిగి ఉంది. ముగింపు ధర రూ. 759, టార్గెట్ 1010. కాగా అంచనా వేసిన పెరుగుదల 33శాతంగా ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మెరుగుపడటం,  కంపెనీ బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్ దృష్ట్యా, ఇది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.  

గోకల్దాస్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్‌లో షేర్‌ఖాన్ కొనుగోలు రేటింగ్‌ను రూ. 839 ముగింపు ధర,  రూ. 1140 టార్గెట్ తో ఉంది. కంపెనీ ఎగుమతి వ్యాపారంలో స్థిరమైన వృద్ధి. 36శాతం సంభావ్య పెరుగుదలతో బలమైన ఆర్డర్ బుక్ దీనిని తగిన దీర్ఘకాలిక ఎంపికగా చేస్తాయి.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Stocks to buy Sharekhan Stocks to BUY Long term Stocks to BUY Sharekhan Sharekhan Long term Stocks APL Apollo Tubes Share Price Today APL Apollo Tubes Share Price Target

