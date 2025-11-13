Money Saving Tips: సూపర్ మార్కెట్లో షాపింగ్ అంటే ఖర్చు మాత్రమే.. సేవింగ్ కూడా.. డబ్బు ఆదా చేసేందుకు 5 అద్భుత చిట్కాలు ఫాలో అవ్వండి..!!

Money Saving Tips: సూపర్ మార్కెట్లోకి అడుగు పెట్టగానే మనం ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్లినట్లుగా అనిపిస్తుంది. రకరకాల వస్తువులు, ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్ బోర్డులు మన దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ఫలితంగా మనం ముందుగా ప్లాన్ చేయని వస్తువులను కూడా కొనుగోలు చేస్తూ, చివరికి బిల్లు చూసినప్పుడు షాక్ అవుతాము.
తక్కువ వస్తువులు కొన్నప్పటికీ ఖర్చు ఎక్కువవడం మనకు అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. ఇలాంటి అనుభవం చాలా మందికి తరచుగా ఎదురవుతుంది. అయితే సూపర్ మార్కెట్ షాపింగ్ పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని తెలివైన పద్ధతులను పాటిస్తే, అవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తూనే డబ్బు ఆదా చేయడం సాధ్యమే.
షాపింగ్కు వెళ్లే ముందు ఎల్లప్పుడూ ఒక జాబితాను సిద్ధం చేసుకోవాలి. చాలా మంది ముందుగా ఏం కావాలో నిర్ణయించకుండా షాపింగ్ చేయడం వల్ల అవసరం లేని వస్తువులను కొనేస్తారు. ఇది నెలవారీ బడ్జెట్ను దెబ్బతీస్తుంది. కాబట్టి ముందుగానే లిస్టు తయారు చేసి, ఆ లిస్టులో ఉన్న వస్తువులకే పరిమితం కావడం మంచిది. అదేవిధంగా, నిజంగా అవసరమైన వస్తువులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సూపర్ మార్కెట్లో డెకరేషన్ వస్తువులు, ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా, అవి మీకు నిజంగా అవసరమా అని ఆలోచించి తర్వాతే కొనాలి. ఈ చిన్న నిర్ణయం కూడా పెద్ద పొదుపుకు దారి తీస్తుంది.
పిల్లలతో షాపింగ్కి వెళ్లడం తరచుగా అదనపు ఖర్చులకు కారణమవుతుంది. సూపర్ మార్కెట్లు పిల్లల దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా బొమ్మలు, చాక్లెట్లు, స్నాక్స్ను సులభంగా కనిపించే చోట ఉంచుతాయి. పిల్లలు వాటిని కొనమని పట్టుబడితే, తల్లిదండ్రులు నిరాకరించలేక కొనాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంతవరకు పిల్లలు లేకుండా షాపింగ్కి వెళ్ళడం ఉత్తమం.
ఇక ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉండే వస్తువులను పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేయడం కూడా డబ్బు ఆదా చేసే మంచి పద్ధతి. బల్క్లో కొనడం వల్ల డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది, అలాగే పదే పదే షాపింగ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. పిండి, బియ్యం, నూనె, డిటర్జెంట్లు వంటి వస్తువులను ఒకేసారి కొనడం బడ్జెట్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సూపర్ మార్కెట్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద పొదుపును తీసుకువస్తాయి. ఉదాహరణకు, మీ స్వంత బ్యాగ్ తీసుకెళ్లడం వల్ల క్యారీ బ్యాగ్ ఛార్జీలు తప్పుతాయి. మీరు తరచుగా షాపింగ్ చేసే కస్టమర్ అయితే మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం ద్వారా రివార్డ్ పాయింట్లు, డిస్కౌంట్లు, ప్రత్యేక ఆఫర్లు పొందవచ్చు. అలాగే డిజిటల్ వాలెట్ ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్ కూపన్లు ఉపయోగించడం కూడా మంచిది.
మొత్తానికి, సూపర్ మార్కెట్ షాపింగ్లో పొదుపు పూర్తిగా మన ప్రణాళికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ముందుగా ప్లాన్ చేసి, జాబితా తయారు చేసుకుని, అవసరమైన వాటిపైనే ఖర్చు పెడితే మన నెల బడ్జెట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. తెలివిగా షాపింగ్ చేస్తే, అవసరాలను తీర్చుకుంటూనే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును ఆదా చేయడం సాధ్యం అవుతుంది.