Rajinikanth: రజనీకాంత్ కోసం అన్నం తినడం మానేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..

Rajinikanth Viral Video: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ అంటే ఒక్క తమిళనాడులోనే కాదు.. దేశం మొత్తం అభిమానించే నటుడు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ.. భాషల తేడా లేకుండా ఆయనకు కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. జపాన్ వంటి విదేశాల్లో కూడా.. రజినీ సినిమాలకు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. వయసు పెరుగుతున్నా కూడా ఆయన ఎనర్జీ.. మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఈ క్రమంలో రజనీకాంత్ కోసం ఒక హీరోయిన్ చేసిన త్యాగం వైరల్ అవుతుంది..
ఇప్పటికీ రజినీకాంత్ వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఇటీవల లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన కూలీ సినిమా పెద్ద అంచనాలతో విడుదలైనా..ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు. అయినా రజినీ ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఆయనపై ప్రేమ తగ్గలేదు. ప్రస్తుతం ఆయన నటిస్తున్న సినిమా జైలర్ 2 షూటింగ్ జరుగుతోంది. మొదటి భాగం భారీ విజయం సాధించడంతో ఈ సీక్వెల్పై కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను 2026 సమ్మర్లో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా..రజినీకాంత్ పడయప్ప సినిమా రీ రిలీస్ అయిన క్రమంలో.. రజినీకాంత్ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఓ స్టార్ హీరోయిన్ రజినీకాంత్ అనారోగ్యంగా ఉన్న సమయంలో.. ఆయన కోసం ఏకంగా ఏడు రోజులు ఉపవాసం ఉన్నారట. ఆమె వారం మొత్తం ఏమి తినలేదంట. ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఆ స్టార్ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు… అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి. శ్రీదేవి చిన్న వయసులోనే సినిమాల్లోకి వచ్చి, క్రమంగా దేశవ్యాప్తంగా స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, చిరంజీవి, నాగార్జున.. వంటి దిగ్గజ హీరోలతో కలిసి ఆమె నటించారు.
శ్రీదేవి, రజినీకాంత్ ఇద్దరూ కలిసి దాదాపు 20 సినిమాల్లో నటించారు. స్క్రీన్పై మాత్రమే కాదు, నిజ జీవితంలో కూడా వీరిద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఉండేది. ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం..అభిమానం ఎక్కువగా ఉండేదని సినీ వర్గాలు చెబుతుంటాయి.
అలాంటి సమయంలో రజినీకాంత్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటూ శ్రీదేవి ఏడు రోజులు ఉపవాసం చేసినట్లు ఆయన సన్నిహితులు ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఈ విషయానికి సంబంధించిన పాత వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది.