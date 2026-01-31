English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CJ Roy: రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం సీజే రాయ్ ఆస్తి పాస్తులు.. ఆయన లగ్జరీ కార్లు తెలుసా?

CJ Roy Net Worth And Assets Of Confident Group: కర్ణాటకలో ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కాన్ఫిడెంట్ గ్రూప్ యజమాని, చైర్మన్ సీజే రాయ్‌ బలవన్మరణానికి పాల్పడడం తీవ్ర విషాదం రేపింది. రియల్‌ ఎస్టేట్‌ దిగ్గజం రాయ్‌ మరణించడంతో అతడి ఆస్తులు ఎన్ని.. అతడి గ్యారేజ్‌లో అత్యంత విలాసవంతమైన కార్ల విలువ ఎంతో తెలుసుకుందాం.
1 /6

కర్ణాటక రియల్‌ ఎస్టేట్‌ దిగ్గజం సీజే రాయ్‌ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది. బెంగళూరులోని రిచ్‌మండ్ సర్కిల్‌లోని కాన్ఫిడెంట్‌ గ్రూప కంపెనీ కార్యాలయంలో ఐటీ దాడులు జరుగుతున్న సమయంలోనే ఆయన తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తీవ్ర సంచలనం రేపింది.

2 /6

ఆత్మహత్య కేసును పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తుండగా సీజే రాయ్‌ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆయన నేపథ్యం, ఏమేం వ్యాపారం చేశాడు? ఆయన ఆస్తులు వంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ సీజే రాయ్ జీవితం చాలామందికి స్ఫూర్తిదాయకమైనది.

3 /6

స్వస్థలం కేరళకు అయినా సీజే రాయ్‌ బెంగళూరులో విద్యాభ్యాసం చేశారు. ఫ్రాన్స్, స్విట్జర్లాండ్‌లలో ఉన్నత విద్య చదివిన సీజే రాయ్‌ స్విట్జర్లాండ్‌లో బిజినెస్ స్కూల్ నుంచి వ్యాపార పరిపాలనలో డాక్టరేట్ పొందారు. సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే ముందు హ్యూలెట్-ప్యాకర్డ్ కంపెనీలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉద్యోగం చేశారు. వ్యాపారం కోసం 1997లో తన కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి.. 2005లో కాన్ఫిడెంట్ గ్రూప్‌ను స్థాపించారు.

4 /6

కాన్ఫిడెంట్‌ గ్రూపు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంతోపాటు సినిమాల నిర్మాణం, హోటల్‌, ​​విద్య, సామాజిక సేవ రంగాలలో సీజే రాయ్‌ వ్యాపారం చేశారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో దిగ్గజంగా గుర్తింపు పొందారు. కాన్ఫిడెంట్ గ్రూప్‌తో రియల్ ఎస్టేట్ లేఅవుట్లు, హోటళ్లు, రిసార్ట్స్ వంటివి నిర్మించారు.

5 /6

అనేక రంగాల్లో విజయవంతంగా వ్యాపారం చేసిన సీజే రాయ్ భారీగా ఆస్తులు సంపాదించారు. దాదాపు పది వేల కోట్లు ఆస్తులు ఉంటాయని తెలుస్తోంది. కేరళ, బెంగళూరుతోపాటు ముంబై, దుబాయ్‌లో అతడికి సంబంధించిన వ్యాపారం, ఆస్తులు ఉన్నాయని సమాచారం.

6 /6

బెంగళూరులోని తన నివాసంలో సీజే రాయ్‌ విలాసవంతమైన కార్ల గ్యారేజ్‌ ఉంచారు. మొత్తం 12 రోల్స్ రాయిస్ కార్లను కలిగి ఉన్నాడు. వాటిలో ఒకటైన ఫాంటమ్-8 ను రూ.10 కోట్లకు కొనుగోలు చేశాడు. ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యంత విలాసవంతమైన కార్లు అన్నీ సీజే రాయ్‌ గ్యారేజ్‌లో ఉన్నాయి. వాటిని చూసేందుకు పలువురు ప్రముఖులు వస్తుంటారు. బిగ్‌బాస్ విజేతకు రూ.50 లక్షలు స్పాన్సర్ చేశాడు. పలు సినిమాలు కూడా నిర్మించాడు

CJ Roy Revolver  Bengaluru Confident Group crime news CJ Roy Death Dr Roy CJ Confident Group Chairman CJ Roy Real Estate Tycoon CJ Roy

