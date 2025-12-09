BTech Career Growth: బి.టెక్ తర్వాత యువత మొదటి ఎంపికగా ఏ కోర్సు మారింది? ఇది చాలా స్పెషల్ ఫీల్డ్..!!

Craze For Big Data Engineering Among Students: బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ తోపాటు ఐటీ చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో బిగ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ పట్ల క్రేజ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఈ కోర్సు యువత ఫస్ట్ ఆప్షన్ గా ఎందుకు మారింది? అది ఎందుకంత ప్రత్యేకమైంది? దీని వల్ల కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉండబోతోంది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ రోజుల్లో ప్రతి కంపెనీ కూడా డేటాపైనే రన్ అవుతోంది. అది బ్యాంక్ అయినా సరే.. ఈ కామర్స్ వెబ్ సైట్ అయినా లేదా సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫామ్ అయినా. ప్రతి సెకనుకు ఇంత డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని నిర్వహించేందుకు నిపుణులు కూడా అవసరం అవుతారు. ఇది బిగ్ డేటా ఇంజనీర్లు చేసే పని కావడంతో ఈ కెరీర్ బిటెక్ సీఎస్, ఐటీ చేస్తున్న యువతల్లో క్రేజ్ పెరిగింది.
బిగ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అంటే పలు యాప్స్, వెబ్ సైట్స్, మెషీన్స్ , సెన్సార్స్ నుంచి వచ్చే పెద్ద మొత్తంలో డేటా నిర్వహించే ప్రొఫెషన్. వారు చేసే పని ఏంటంటే కంపెనీ ఉపయోగం కోసం ఈ డేటాను సేకరించడం, స్టోర్ చేయడం, సరిగ్గా క్లిన్ చేయడం, ప్రాసెస్ చేయడం.
బిటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ రంగంలో ఈజీగా ఎంట్రీ అవ్వొచ్చు. దీనికోసం పైథాన్ లేదా జావా వంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజేస్ తెలుసుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. డేటాబేస్ గురించి అవగాహన, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ గురించి కొంత జ్నానం ఉంటే ఈజీ అవుతుంది. టెక్నాలజీపై ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులు ఈ ప్రొఫైల్ చాలా మంచిదని భావిస్తున్నారు.
దాదాపు ప్రతి రంగంలో కూడా డేటా ఆధారంగానే వ్యూహాన్ని రూపొందిస్తున్నాయి. అందుకే ఐటీ కంపెనీలు, బ్యాంకులు, ఇకామర్స్, హెల్త్ కేర్, ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్స్ , పెద్ద స్టార్టప్ లలో బిగ్ డేటా ఇంజనీర్ల అవసరం పెరిగింది. డేటాను ఉపయోగించి ప్రతిచోట ఈ పాత్ర అవసరం అవుతుంది. చిన్న పట్టణాల నుంచి పెద్ద మెట్రో సిటీస్ వరకు దాని డిమాండ్ ప్రతిచోట పెరుగుతోంది.
ఇక ఈ కోర్సు చేసి ఉద్యోగంలో చేరి ఏడాదికి దాదాపు 7 నుంచి 8లక్షల జీతం ఉంటుంది. ఇది బేసిక్ సాలరీ మాత్రమే. ఎక్స్ పీరియన్స్ తో జాయిన్ అయితే ప్యాకెజీ 12 నుంచి 15లక్షల వరకు ఉంటుంది. మంచి స్కిల్స్, సరైన కంపెనీలో అవకాశం వచ్చినట్లయితే మరింత జీతం పెరుగుతుంది. టెక్ రంగంలో వేగవంతమైన వృద్ధి ఈ ప్రొఫైల్ ను మరింత ప్రత్యేకం చేస్తుంది.
కాగా ఈ కోర్సు సాధారణంగా 3 నుండి 6 నెలల సమయం ఉంటుంది. ఈ కోర్సు ఫీజు సంస్థను బట్టి రూ. 20,000 నుండి రూ. 1.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఎవరైనా షార్ట్ సర్టిఫికేట్ కోర్సు చేయాలనుకుంటే, దాని వ్యవధి 1 నుండి 2 నెలలు ఉంటుంది. ఖర్చు దాదాపు రూ. 3,000 నుండి రూ. 20,000 వరకు ఉంటుంది.