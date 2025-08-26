Subsidy Scheme: బీసీ వర్గాలకు మరో గొప్ప పథకం.. తీపి కబురు చెప్పిన ఏపీ ప్రభుత్వం..!!

Subsidy Scheme: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ బీసీ వర్గాలకు మరో గొప్ప స్కీమ్ ను తీసుకురాబోతోంది. ఈ స్కీమ్ పేరు ఆదరణ 3.0. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే క్రమంలోనే చంద్రబాబు సర్కార్ ఈ స్కీమును త్వరలోనే ప్రారంభించబోతున్నట్లు సమాచారం. బీసీ వర్గాలు కులవ్రుత్తుల ఆధారంగా జీవనం సాగిస్తున్నవారి పరిస్థితిని గమనించి...వారికి అండగా, ఆర్థిక బలం చేకూర్చే విధంగా కూటమి సర్కార్ ఈ అడుగు వేస్తోంది.
ఈ స్కీముకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా గీత కార్మికుల కోసం ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. వారికి టూవీలర్, ఆధునిక పరికరాలు ఇవ్వనున్నారు. అంతేకాదు తాటి ఉత్పత్తుల తయారీకి కావాల్సిన సదుపాయాలు కూడా కల్పించనున్నారు. రంపచోడవరంలో ప్రత్యేకంగా తాటి ఉత్పత్తుల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీనితో గీత కార్మికులకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారి జీవన ప్రమాణాలు కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడతాయి.
ఈ స్కీములో పెద్దెత్తున సబ్సిడీలు ఇవ్వబోతున్నారు. ప్రభుత్వం వాహనాలు, పరికరాలపై నేరుగా 90శాతం వరకు సబ్సిడీ అందించనుంది. ఒక పరికరం లేదా బైక్ ధర లక్ష రూపాయలు అయితే అందులో 90వేలు ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. లబ్దిదారుడు కేవలం రూ. 10వేలు మాత్రమే చెల్లించాలి. ఇది అరుదుగా వచ్చే అవకాశం కాబట్టి అర్హులు తప్పనిసరిగా దీన్ని వాడుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ స్కీమ్ పొందేందుకు కొన్ని అర్హతలు కూడా ఉన్నాయి. లబ్దిదారుడు ఏపీ రాష్ట్రానికి చెందినవాడై ఉండాలి. వయస్సు 18ఏళ్లకు పైగా 50ఏళ్లకు లోపు ఉండాలి. బీసీ వర్గానికి చెందినవారు అయి ఉండాలి. ఈ షరతులను నెరవేర్చినవారికి ఈ స్కీములో అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఆదరణ 3.0స్కీమ్ గీత కార్మికులు, మత్స్యకారులకే పరిమితం కాదు. ఇతర కులవ్రుత్తులకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు యాదవులు, కుమ్మరులకు సోలాల్ లైట్లు, కోత మెషిన్లను అందించనున్నారు. రజకలకు ఆధునిక లాండ్రీ పరికరాలు, విశ్వ బ్రహ్మణులకు కార్పెంటరీ పనులకు అవసరమైన పరికరాలు అందించనున్నారు.
మొత్తానికి ఆదరణ 3.0 బీసీ వర్గాల జీవితాల్లో ఈస్కీమ్ గేమ్ ఛెంజర్ కాబోతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంత పెద్ద సబ్సిడీ ఇచ్చే స్కీమ్ మళ్లీ రాకపోవచ్చు. అర్హులు వెంటనే ఈ స్కీముకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.