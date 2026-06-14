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Samantha Secrets: సమంత అందం వెనుక రహాస్యం.. సింపుల్‌ ఫార్ములా ఇదే!

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 14, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:12 AM IST

Samantha Beauty And Health Secrets Far Away Mobile Phone And Yoga: సినీ నటి సమంత మరో సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలతోపాటు తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలు పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన అందం.. ఆరోగ్యానికి సీక్రెట్‌ వివరించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

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సినీ నటిగా.. నిర్మాతగా బిజీబిజీ గడుపుతున్న సమంత మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వంలో మా ఇంటి బంగారం సినిమాలో నటించి.. నిర్మాతగా సమంత వ్యవహరించారు. ఈ సినిమా విడుదల సందర్భంగా సమంత ప్రచార కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని ప్రత్యేక విశేషాలు పంచుకున్నారు.

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వయస్సు పెరుగుతున్నా అందంలో మాత్రం సమంత తగ్గడం లేదు. రోజురోజుకు మరింత అందంగా.. యవ్వనంగా సమంత మారుతున్నారు. ఇలా మారడం వెనుక ఒక సీక్రెట్‌ ఉందని తెలిపారు. తాను ఉదయం నుంచి నిద్రపోయే వరకు చేసే పనులను సమంత వివరించారు.

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ఉదయం ప్రశాంతంగా ప్రారంభమైతే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటామని సమంత చెప్పుకొచ్చారు. ఉదయం పూట తాను ఎన్నో చిట్కాలు పాటించానని కానీ ఒకటీ ఇప్పుడు కచ్చితంగా ఫాలో అవుతున్నట్లు తెలిపారు. ఉదయం లేవగానే స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు దూరంగా ఉంటున్నట్లు చెప్పారు. అదే తన పవర్‌ మార్నింగ్‌ అని వివరించారు.

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నిద్ర లేవగానే ఫోన్‌ ముట్టుకోకపోవడం తన మంచి అలవాటుగా సమంత చెప్పారు. లేవగానే ధ్యానం చేసిన అనంతరం సూర్యరశ్మి తగిలేలా కూర్చుంటానని సమంత వివరించారు.

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ఉదయం గోరువెచ్చటి నీళ్లలో పసుపు-నిమ్మకాయ రసం కలిపి సమంత తాగుతారంట. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదని సమంత చెప్పుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆరోగ్యరమైన టిఫిన్‌ తాను చేస్తానని సమంత వెల్లడించారు.

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మయోసైటిస్‌తో అనారోగ్యానికి గురయిన సమయంలో నిద్ర, ఆహారం.. ప్రశాంతంగా ఉండడంపైనే దృష్టి సారించినట్లు హీరోయిన్‌ కమ్‌ నిర్మాత సమంత తెలిపారు. అందుకే వెంటనే తాను కోలుకున్నట్లు సమంత వివరించారు. ఆమె నటించి.. నిర్మాతగా చేసిన సినిమా మా ఇంటి బంగారం ఈనెల 19వ తేదీన థియేటర్‌లలో విడుదల కానుంది.

TAGS:
samantha
Samantha Ruth Prabhu
Maa Inti Bangaram Movie
Raj Nidimoru
Samantha movie
Samantha Ruth Prabhu husband

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