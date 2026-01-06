English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snake Mystery: చలికాలంలో ఒక్క పాము ఎందుకో కనిపించదో తెలుసా? విస్తుపోయే నిజం ఇదే!

Know The Snakes Myths Why Not Appears Out On Winter: సృష్టిలో పాము భయంకరమైన సరీసృపంగా మానవుడు భావిస్తుంటాడు. పామును దేవతగా పూజిస్తూనే పాముకు భయపడుతుంటాడు. అలాంటి పాములు చలికాలంలో బయటకు కనిపించవు. ఒక్కటంటే ఒక్క పాము బయటకు రాదు. దానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా?
మరి చలికాలంలో పాములు కదలకుండా ఉంటే వాటి ఆహారం ఎలా అని సందేహిస్తున్నారా? అవి గతంలో తిన్న ఆహారంతో వచ్చిన శక్తితోనే పాములు కాలం వెళ్లదీస్తాయి. తమ శక్తిని కాపాడుకోవడానికి పాములు శ్రమించడం మానివేస్తాయి. ఈ కారణంగానే చలికాలంలో బయట ప్రాంతాల్లో పాములు కనిపించవు. చలి తగ్గి వాతావరణం వేడెక్కిన తర్వాత మళ్లీ పాములు బయటకు వస్తాయి.

చలి దెబ్బకు పాములు ఎక్కువగా నిద్రపోతుంటాయి. సాధారణ రోజులలో పాములు 16 గంటలు నిద్రపోతాయి. కానీ చలికాలంలో మాత్రం 20 నుంచి 22 గంటల వరకు నిద్రపోతుంటాయి. కొండచిలువలు వంటి పెద్ద పాములు కదలకుండా ఒకే చోట రోజుల తరబడి నిద్రపోతాయి.

చలికాలం నుంచి తప్పించుకోవడానికి పాములు నిద్రాణస్థితిలోకి వెళతాయి. ఎలుగుబంట్ల మాదిరి సురక్షితమైన, వెచ్చని ప్రదేశాలకు పాములు వెళ్తాయి. ఇంటి మూలలు, గడ్డివాము, గుహలు వంటి ప్రదేశాలలో పాములు ఉంటాయి.

చలి అంటే ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటే పాముల జీవక్రియ నెమ్మదిస్తుంది. చలి కారణంగా పాముల శరీరాలు శక్తిని ఉత్పత్తి చేయలేవు. ఆకలితో ఉన్నప్పటికీ పాములు కదలలేని పరిస్థితిలో ఆహారం కూడా పొందలేవు. పాములకు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చలికాలం వాటికి నరకం. చలికాలంలో పాములు చిరాకుగా ఉంటాయి.

చలికాలంలో చలి కారణంగా పాముల జీవనశైలి మారుతుంది. తమ పుట్టలలో పాములు తలదాచుకోవు. పాముల రక్తం చల్లగా ఉంటుంది. పాములు తమ శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోలేవు. బయట చల్లగా ఉన్నప్పుడు పాము శరీరంలోని రక్తం గడ్డకట్టడం ప్రారంభమవుతుందని జంతు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఆ పరిస్థితిలో పాములు సాధారణంగా కదలలేవు. చలికాలంలో పాకుతూ వెళ్లడం కష్టమవుతుంది.

వేసవి, వర్షాకాలంలో పాములు తరచూ కనిపిస్తుంటాయి. ఇంటి పరిసరాలు, పొలం, తోటలో పాములు కనిపించి భయపెట్టిస్తుంటాయి. తమ పుట్టలో వర్షాకాలంలో నీరు వస్తుండడంతో పాములు బయటకు వస్తాయి. ఆ సమయంలో జనావాసాల్లోకి చొచ్చుకుంటూ వస్తుంటాయి. కానీ శీతాకాలం అంటే చలికాలంలో పాములు కనిపించవు.

చలికాలంలో ఎప్పుడైనా పాములను చూశారా..? ఈ సీజన్‌లో దాదాపుగా పాములు ఆరు బయట కనిపించవు. మానవులకు కనిపించకుండా పాములు ఎక్కడికి వెళ్తాయో తెలుసా? పాముల గురించి రహాస్యాలు ఇలా ఉన్నాయి. చలికాలంలో అవి ఏం చేస్తాయో తెలిస్తే షాకవుతారు.

