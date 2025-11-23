English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Poisonous Fruits: ఈ పండ్లు, కూరగాయలను ఇలా తింటే యమ డేంజర్.. వీటిలో పాము కంటే ఎక్కువ విషం..!

Poisonous Fruits: ఈ పండ్లు, కూరగాయలను ఇలా తింటే యమ డేంజర్.. వీటిలో పాము కంటే ఎక్కువ విషం..!

Poisonous Fruits: మన ఆరోగ్యం కోసం పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. అయితే కొన్ని పండ్లను సరైన పద్ధతిలో తినకపోతే చాలా డేంజరస్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని కూరగాయలు, పండ్లు కింగ్ కోబ్రాస్ కంటే ప్రమాదకరమై అత్యంత ప్రాణాంతకమైన విషాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయని అంటున్నారు. అవే ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం..
 
1 /5

పచ్చి కాసావా.. దీనిని తెలుగులో కర్రపెండలం అని పిలుస్తారు. ఇందులో సైనైడ్ అనే విష పదార్థం ఉంటుంది. దీనిని పచ్చిగా తిన్నా.. సరిగా ఉడించకుండా తీసుకున్నా ప్రాణాంతకం కావచ్చు. ఇందులోని తక్కువ మొత్తంలో సైనైడ్ కూడా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుందని శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు.  

2 /5

ఆపిల్ గింజలు, చెర్రీస్, ఆప్రికాట్లు, బాదం గింజల్లో అమిగ్డాలిన్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోకి సైనైడ్‌ను విడుదల చేస్తుంది. వీటిని తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే ప్రమాదకరం కాదు. కానీ మోతాదుకు మించి ఎక్కువ విత్తనాలు మింగితే చాలా ప్రమాదకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.   

3 /5

మన ఇంట్లో వంటకాల్లో బంగాళాదుంపలు రెగ్యులర్‌గా ఉంటాయి. వీటి ఉపరితలంపై సోలనిన్ అనే విషపూరిత సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తాయని చాలామందికి తెలియదు. గ్రీన్‌ కలర్‌లోకి మారినప్పుడు లేదా మొలకెత్తినప్పుడు ఇది ఏర్పడుతుంది. ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో బంగాళాదుంపలు తీసుకోవడం మరణానికి కూడా దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

4 /5

టమోటాలు, వంకాయ వంటి కూరగాయల ఆకుల భాగాలలో తేలికపాటి విషం ఉంటుంది. ఈ కూరగాయలను తింటే ఆరోగ్యాన్ని ఎలాంటి ప్రమాదకరం కాదు. అయితే పెద్ద పరిమాణంలో పచ్చిగా తీసుకుంటే.. అనారోగ్యానికి కారణం అవుతుంది.   

5 /5

ఏదైనా పండు లేదా కూరగాయలను పచ్చిగా తినే ముందు కచ్చితంగా దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కూరగాయలు సరిగా వండి తీసుకుంటే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదని.. కానీ అజాగ్రత్తతో ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.   

Poisonous Fruits Poisonous Vegetables Most Poisonous Fruits And Vegetables Most Poisonous Fruits

Next Gallery

Horoscope Today: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు.. వాళ్లకు పూర్తిగా అనుకూలం