Diabetic Control: షుగర్ ఒక్క పాయింట్ కూడా పెరగకుండా.. ఇష్టమైన ఆహారం ఎలా తినాలో తెలుసా..?

Diabetic Food: ప్రస్తుత తరం వారిలో షుగర్ వ్యాధి ఎక్కువ అయిపోతుంది. వందమందిలో కనీసం 10 మంది డయాబెటిక్ తో సతమతమవుతున్నారు.. లైఫ్ స్టైల్ తో పాటు ఆహారం.. స్ట్రెస్ ఇలాంటివి ఎన్నో షుగర్ వ్యాధికి కారణాలు అవుతున్నాయి.. అయితే షుగర్ వచ్చిన తర్వాత డైట్ అనేది తప్పకుండా కంట్రోల్ లో ఉండాలి..
షుగర్ వ్యాధి కంట్రోల్లో ఉండాలి అంటే.. డైట్ కంట్రోల్ లో ఉండాలి అనేది జగమెరిగిన సత్యం. డైట్ కంట్రోల్ కొంచెం తప్పిన సరే షుగర్ వ్యాధి మితిమీరిపోతుంది. అలా అని ఏమి తినకుండా కూర్చోవాలా అనేది ఎంతో మంది సందేహం. చాలామంది కొంచెం తిన్నా షుగర్ పెరిగిపోతుంది అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు..
అయితే మరి కొంతమంది మాత్రం ఎంత తిన్నా కానీ తమకు షుగర్ కంట్రోల్ లోనే ఉంది అని చెబుతూ ఉంటారు. మరి వీళ్ళిద్దరిలో తేడా ఎందుకు వస్తుంది అంటే.. అందుకు ముఖ్య కారణం.. ఆహారం తినే సమయం.
షుగర్ ఉన్నవాళ్లు ఏదైనా మితంగా తింటే ఎటువంటి సమస్య రాదు. మితంగా తినేటప్పుడు కూడా తాము ..తినే సమయం చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. షుగర్ ఉన్నవాళ్లు ప్రతి రెండు గంటలకు ఏదో ఒకటి తినాలి.
అంతేకాకుండా.. ఏదైనా సరే.. కేవలం చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో తినడం మంచిది. స్వీట్ లేదా చాక్లెట్ తినాలి అనుకుంటే కూడా.. కేవలం ఒక చిన్న ముక్క మాత్రమే తినాలి. ఇక అది తిన్న తర్వాత కనీసం రెండు గంటల పాటు మళ్ళీ ఏమీ తినకూడదు.
రెండు గంటల తర్వాత తినేది కూడా ఎంతో మితంగా ఉండాలి. రోజు మొత్తానికి తమ హైట్ లేదా వెయిట్ ని బట్టి.. ఎన్ని క్యాలరీలు తీసుకోవాలి అనేదాన్ని డాక్టర్ని సంప్రదించి.. అలానే తినడం ఉత్తమం. ఇలా తినడం వల్ల షుగర్ అనేది పెరగకుండా ఉంటుంది.