IPL 2026 Mini Auction: ఐపీఎల్ చరిత్రలో అదిరిపోయే రికార్డు.. అత్యధిక ధర దక్కించుకున్న టాప్-10 ప్లేయర్స్..!

Top 10 Highest Expensive Players in IPL: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సీజన్లో సరిగా ఆడని ఆటగాళ్లను టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేసేందుకు అన్ని టీమ్లు ఇప్పటికే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాయి. మినీ వేలానికి ముందు ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన టాప్-10 ఆటగాళ్లపై ఓ లుక్కేయండి.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు అత్యంత ధర పలికిన ఆటగాడిగా రిషబ్ పంత్ రికార్డు సృష్టించాడు. గత ఏడాది మెగా వేలంలో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ రూ.27 కోట్లకు దక్కించుకుంది. అయితే పంత్ అంచనాలను అందుకోలేకపోయాడు.
టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ను రూ.26.75 కోట్లకు పంజాబ్ కింగ్స్ కొనుగోలు చేసింది. లీగ్ చరిత్రలో ఇది రెండో అత్యధికం. అయ్యర్ తనకు దక్కిన ధరకు న్యాయం చేయశాడు. 11 సంవత్సరాల తర్వాత పంజాబ్ను ఐపీఎల్ ఫైనల్కు చేర్చాడు.
2024లో జరిగిన మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా పేస్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ను కోల్కతా నైట్రైడర్స్ రూ.24.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. పేస్, స్వింగ్తో బ్యాట్స్మెన్ను ముప్పుతిప్పలు పెట్టే స్టార్క్.. హైదరాబాద్తో జరిగిన ఐపీఎల్ 2024 ఫైనల్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు.
శ్రేయాస్ అయ్యర్ను కాదని.. వెంకటేష్ అయ్యర్పై కోల్కతా నైట్రైడర్స్ భారీగా పెట్టుబడి పెట్టింది. రూ.23.75 కోట్లకు రిటైన్ చేసింది. 2024 సీజన్లో ఆకట్టుకున్న వెంకటేష్ అయ్యర్.. ఈ సీజన్లో మాత్రం దారుణంగా విఫలమయ్యాడు.
2024లో వేలంలో ఆసీస్ కెప్టెన్ పాట్ కమ్మిన్స్ను సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ రూ.20.50 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అద్భుతమైన కెప్టెన్సీకు తోడు అదరిపోయే బౌలింగ్తో 2024 సీజన్లో ఎస్ఆర్హెచ్ను ఫైనల్కు చేర్చాడు.
ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ సామ్ కుర్రాన్ 2023 ఐపీఎల్ వేలంలో భారీ ధర దక్కించుకున్నాడు. రూ.18.50 కోట్లకు అప్పుడు అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. కర్రాన్ బ్యాటింగ్తోపాటు బౌలింగ్లో రాణించగలడు.
స్టార్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ను రూ.18 కోట్లకు పంజాబ్ కింగ్స్ కొనుగోలు చేసింది. మిడిల్ ఓవర్లలో కీలక వికెట్లు తీసే చాహల్.. ఈ సీజన్లో చక్కగా రాణించాడు.
స్టార్ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ను రూ.18 కోట్ల భారీ ధరకు పంజాబ్ కింగ్స్ దక్కించుకుంది. ఎడమచేతి వాటం స్వింగ్, డెత్ బౌలింగ్ చేయగల అర్ష్దీప్.. టీ20ల్లో అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్గా కొనసాగుతున్నాడు.
ఇంగ్లాండ్ స్టార్ జోస్ బట్లర్ను గుజరాత్ టైటాన్స్ రూ.15.75 కోట్లకు దక్కించుకుంది. ఆరంభం నుంచి బౌలర్లపై విరుచుకుపడే బట్లర్.. అలవోకగా సిక్సర్లు, ఫోర్లు బౌండరీలు బాదగలడు.
కేఎల్ రాహుల్ను రూ.14 కోట్లకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ దక్కించుకుంది. రాహుల్కు ఇంకా భారీ దక్కుతుందని అందరూ భావించగా.. తక్కువ ధరకే ఢిల్లీ సొంతమయ్యాడు. కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు తీసుకోకుండా.. వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్గా ఆడాడు.