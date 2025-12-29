Top-10 Expensive Players in IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం ఈసారి అంచనాలకు మించి జరిగింది. కొంతమంది స్టార్ ప్లేయర్లు అన్సోల్డ్గా మిగిలిపోగా.. దేశవాళీ టోర్నీల్లో అదరగొట్టిన అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లు ఊహించని ధర దక్కించుకున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఐపీఎల్ సీజన్కు అత్యధిక ధర దక్కించుకున్న టాప్-10 ఆటగాళ్లపై ఓ లుక్కేయండి..
టీమిండియా వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ ఐపీఎల్లో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడిగా ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ రూ.27 కోట్లకు వేలంలో కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పుడు అదే ధరకు టీమ్తో అట్టిపెట్టుకుంది.
శ్రేయాస్ అయ్యర్ను రూ.26.75 కోట్లకు మెగా వేలంలో కొనుగోలు చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్.. ఈ సీజన్కు కూడా టీమ్లో నిలుపుకుంది. 2025 సీజన్లో పంజాబ్ను ఫైనల్కు చేర్చడంతో శ్రేయాస్పై మేనేజ్మెంట్కు మరింత నమ్మకం ఏర్పడింది.
ఆసీస్ ఆల్రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ ఈసారి వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. రూ.25.20 కోట్లకు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కొనుగోలు చేసింది.
హెన్రిచ్ క్లాసెన్ సన్రైజర్స్ టీమ్లో అత్యధిక ధర దక్కించుకున్న ఆటగాడిగా ఉన్నాడు. రూ.23 కోట్లకు టీమ్తోనే ఎస్ఆర్హెచ్ అట్టిపెట్టుకుంది.
ఐపీఎల్ ప్రారంభం నుంచి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ విరాట్ కోహ్లీ. ప్రస్తుతం రూ.21 కోట్లకు కోహ్లీని ఆర్సీబీ నిలుపుకుంది.
ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి సంజూ శాంసన్ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ట్రేడ్ చేసుకుంది. రూ.18 కోట్లు చెల్లించింది.
ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్కు రాజస్థాన్ రాయల్స్ రూ.18 కోట్లు చెల్లిస్తోంది. జైస్వాల్కు భవిష్యత్లో నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది.
స్టార్ స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ను రూ.18 కోట్లకు గుజరాత్ టైటాన్స్ నిలుపుకుంది.
ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాను రూ.18 కోట్లకు ముంబై ఇండియన్స్ దక్కించుకుంది. ఈసారి వేలానికి ముందు కూడా అదే ధరకు అట్టిపెట్టుకుంది.
అక్షర్ పటేల్కు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.16.50 కోట్లు చెల్లిస్తోంది. ఈసారి కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అక్షర్ స్థానంలో కేఎల్ రాహుల్కు అప్పగించే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.