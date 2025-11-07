English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026: ఐపీఎల్‌ ద్వారా కోట్లు సంపాదించిన టాప్-10 ప్లేయర్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..?

IPL 2026: ఐపీఎల్‌ ద్వారా కోట్లు సంపాదించిన టాప్-10 ప్లేయర్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..?

Top 10 IPL Players 2025: క్రికెటర్ల సంపాదన గురించి చెప్పుకుంటే.. ఐపీఎల్‌కు ముందు.. ఐపీఎల్ తరువాత అని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత రిచ్ లీగ్‌గా నిలిచిన ఐపీఎల్‌ ద్వారా క్రికెటర్లు కోట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు. రాత్రికి రాత్రే సూపర్ స్టార్లుగా మారిన ప్లేయర్లు ఎందరో ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 18 సీజన్లు ముగియగా.. అత్యధికంగా సంపాదించిన టాప్-10 ప్లేయర్లపై ఓ లుక్కేయండి. 
 
1 /10

హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధికంగా సంపాదించిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. 2008 నుంచి 2025 వరకు రోహిత్ శర్మ మొత్తం ఆదాయం రూ. 178.6 కోట్లుగా ఉంది. ముంబై ఇండియన్స్‌కు కెప్టెన్‌గా ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు అందించిన రోహిత్ శర్మ.. టోర్నీ ప్రారంభంలో డెక్కన్ ఛార్జర్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 2011లో ముంబైలో చేరిన తర్వాత హిట్‌మ్యాన్ విలువ క్రమంగా పెరిగింది.   

2 /10

ఎంఎస్‌ ధోని నాయకత్వంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. 18 సీజన్లలో IPL కాంట్రాక్టుల ద్వారా ధోనీ రూ.176.84 కోట్లు సంపాదించాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్‌ ధోనీనే..   

3 /10

టోర్నీ ఆరంభం నుంచి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకే ప్రాతినథ్యం వహిస్తున్న విరాట్ కోహ్లీ.. మొత్తం రూ.173.2 కోట్ల సంపాదించాడు. గత సీజన్‌తో ఆర్‌సీబీ టైటిల్ గెలవడంతో విరాట్ కోహ్లీ 18 ఏళ్ల నెరవేరింది.   

4 /10

"మిస్టర్ ఐపీఎల్"గా పేరు తెచ్చుకున్న సురేశ్ రైనా 2008 నుంచి 2021 వరకు ఐపీఎల్ ఆడాడు. కాంట్రాక్ట్ ద్వారా రూ.110.74 కోట్లు సంపాదించాడు. సీఎస్‌కే టీమ్ ఛాంపియన్‌గా నిలవడంతో రైనా కీ రోల్ ప్లే చేశాడు.   

5 /10

ఐపీఎల్‌లో ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ఎన్నో అద్భుత ప్రదర్శనలు కనబర్చాడు. ఇటు బ్యాట్‌తో అటు బంతితో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్‌లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. జడేజా దాదాపు రూ.109 కోట్ల సంపాదించాడు.   

6 /10

వెస్టిండీస్‌ మిస్టరీ స్పిన్నర్ సునీల్ నరైన్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ టీమ్‌లో కీలక ప్లేయర్‌గా కొనసాగుతున్నాడు. ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.107.25 కోట్లు సంపాదించిన నరైన్.. బంతితో వికెట్లు తీస్తూ.. ఓపెనింగ్‌ బ్యాటింగ్ వస్తూ అప్పుడప్పుడు మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడుతున్నాడు.   

7 /10

దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజ ఆటగాడు ఏబీ డివిలియర్స్ ఐపీఎల్ ద్వారా ఎక్కువగానే సంపాదించాడు. రూ.102.52 కోట్లు సంపాదించిన ఏబీడీ.. ఐపీఎల్‌లో సంచలన బ్యాటింగ్‌తో అభిమానులను అలరించాడు.   

8 /10

ప్రస్తుత టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతం గంభీర్ ఐపీఎల్‌ ఆడిన సమయంలో రూ.94.62 కోట్లు సంపాదించాడు. కేకేఆర్‌కు కెప్టెన్‌గా రెండు టైటిళ్లు.. కోచ్‌గా ఒక టైటిల్ గెలిపించాడు.  

9 /10

టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్ ఐపీఎల్‌లో వివిధ టీమ్‌లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఐపీఎల్‌లో కాంట్రాక్టుల రూపంలో రూ.91.8 కోట్లు సంపాదించాడు.    

10 /10

మాజీ వికెట్ కీపర్ దినేష్ కార్తీక్ ఐపీఎల్‌లో తన ఆటతీరుతో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నాడు. అనేక జట్ల తరుఫున ఆడిన దినేష్ కార్తీక్.. ఐపీఎల్ కాంట్రాక్టుల రూ.86.92 కోట్లు అందుకున్నాడు.   

