Richest Actresses: టాప్‌ 5 హీరోయిన్లు ఎవరు? నాగచైతన్య మాజీ భార్య సమంత ఎక్కడో తెలుసా?

Top 5 Telugu Richest Actresses: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోలతో పాటు హీరోయిన్లకూ మంచి పేరు.. డబ్బు..గుర్తింపు వస్తుంది. చాలా మంది హీరోయిన్స్ తమ కష్టంతో.. ప్రతిభతో టాప్ స్థాయికి చేరి కోట్లలో సంపాదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉన్న హీరోయిన్స్ లో.. తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్స్లో అత్యంత ధనవంతులైన ఐదుగురు ఎవరంటే..
సమంత టాలీవుడ్లోనే కాకుండా సౌత్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం.. లో టాప్ హీరోయిన్. సినిమాలతో పాటు ఆమెకు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్స్ ద్వారా భారీగా ఆదాయం వస్తుంది. ఆమె అంచనా నికర సంపద ₹90 కోట్లకు పైగా ఉందని సమాచారం. శాకుంతలం, యశోద, ది ఫ్యామిలీ మాన్ 2 వంటి ప్రాజెక్టులతో ఆమె పాప్యులారిటీ మరింత పెరిగింది.
లేడీ సూపర్ స్టార్గా పేరొందిన నయనతార దక్షిణ భారతంలోనే అత్యధిక పారితోషికం.. తీసుకునే హీరోయిన్. ఆమె నికర సంపద ₹200 కోట్లకు పైగా ఉందని చెబుతారు. సినిమాలతో పాటు బ్యూటీ బ్రాండ్లు.. ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ద్వారా కూడా ఆదాయం పొందుతోంది.
నేషనల్ క్రష్గా పిలువబడే రష్మిక.. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ రెండింటిలో బిజీగా ఉంది. గీతా గోవిందం, పుష్ప వంటి సినిమాలతో సూపర్ హిట్ ఇచ్చిన.. రష్మిక నికర సంపద ₹50 కోట్లకు పైగా ఉందని సమాచారం.
పూజా హెగ్డే తెలుగులో అల వైకుంఠపురములో, మహర్షి, రాధే శ్యామ్ వంటి పెద్ద సినిమాల్లో.. నటించింది. ఆమె ఒక్క సినిమాకు ₹4-5 కోట్లు తీసుకుంటుంది. పూజా హెగ్డే నికర సంపద సుమారు ₹60 కోట్ల వరకు ఉంది.
తమన్నా తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో సమానంగా పాప్యులర్. బాహుబలి, సైరా నరసింహా రెడ్డి వంటి బిగ్ ప్రాజెక్టుల్లో నటించిన ఆమెకి బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్స్.. ద్వారా కూడా మంచి ఆదాయం ఉంది. ఆమె నికర సంపద సుమారు ₹80 కోట్ల వరకు ఉందని తెలుస్తుంది.