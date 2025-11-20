English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO New Rules: ఉద్యోగులు తప్పక తెలుసుకోండి.. EPFO తీసుకువచ్చిన 8 కీలక మార్పులు ఇవే..!

EPFO Latest News: పీఎఫ్‌ వినియోగదారుల ప్రయోజనం కోసం ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ఎప్పటికప్పుడు అనేక మార్పులు తీసుకువస్తోంది. ఈ ఏడాది గత పది నెలల్లో సేవలను సులభతరం చేస్తూ.. కీలక నియమాలను మార్చింది. పీఎఫ్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్ నుంచి పెన్షన్ లిమిట్ వరకు ఈపీఎఫ్‌ఓ తీసుకువచ్చిన 8 మార్పుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
 
ఈపీఎఫ్‌ఓ తీసుకువచ్చిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఉద్యోగుల పెన్షన్‌ను లెక్కించే పద్ధతి మారిపోయింది. గత ఉద్యోగుల పెన్షన్‌ను లెక్కించేందుకు చివరి నెల అందుకున్న జీతం బేస్ చేసుకునేవారు. ప్రస్తుతం 60 నెలల జీతాన్ని యావరేజ్‌గా లెక్కిస్తున్నారు. దీంతో ఉద్యోగులకు రిటైర్‌మెంట్ అయిన తరువాత ఎక్కువ పెన్షన్ అందుకునేందుకు వీలుంటుంది.  

గతంలో పీఎఫ్‌ అడ్వాన్స్ తీసుకునేందుకు ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, పిల్లల చదువు, విద్య, హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కోసం పీఎఫ్‌ నుంచి విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు కొత్తగా ​​"సెల్ఫ్-క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్"ను తీసుకువచ్చింది. 24 గంటల్లోనే పీఎఫ్‌ వినియోగదారుల ఖాతాలో డబ్బు జమ అవుతుంది.  

పీఎఫ్‌ విత్ డ్రా నిబంధనల్లో కూడా EPFO అనేక మార్పులు చేసింది. ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్‌ అకౌంట్‌ నుంచి 100 శాతం విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వడ్డీ పొందాలంటే కనీసం 25 శాతం బ్యాలెన్స్‌ను మెయింటెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.   

పీఎఫ్‌ సభ్యుల నెల వారి గరిష్ట పెన్షన్‌ను రూ.7,500 నుంచి రూ.15 వేలకు పెంచి భారీ ఉపశమనం కల్పించింది. దీంతో రిటైర్‌మెంట్ తరువాత ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా భరోసా కలుగుతుంది.   

ఆన్‌లైన్ ద్వారా క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ మరింత సులభతరంగా మారింది. ఏటీమ్ ద్వారా క్షణాల్లోనే పీఎఫ్‌ అకౌంట్‌ నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా చేసునేలా మార్పులు చేస్తోంది. ఇందుకోసం మీ UAN యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవడంతోపాటు KYC పూర్తి చేయాలి.   

అదేవిధంగా ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఎదుర్కొంటున్న పెద్ద సమస్యకు ఈపీఎఫ్‌ఓ పరిష్కారం చూపించింది. ఇక నుంచి ఒక ఉద్యోగి ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి మారినప్పుడు ఆటోమెటిక్‌గా పీఎఫ్‌ అకౌంట్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతుంది. కొత్తగా చేరిన కంపెనీలో UAN లింక్ చేస్తే.. పాత PF బ్యాలెన్స్‌కు సంబంధించిన వివరాలు కొత్త అకౌంట్‌కు ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతాయి.  

ప్రస్తుతం EPF సభ్యులకు e-NAMI ని తప్పనిసరి చేసింది. ఉద్యోగి మరణిస్తే.. వాటి కుటుంబ సభ్యులు సులభంగా పీఎఫ్‌, పెన్షన్ పొందేందుకు ఈ నిబంధన తీసుకువచ్చింది.    

అంతేకాకుండా కొత్తగా EPFO ​​3.0ని అమలు చేసింది. దీంతో ఈపీఎఫ్‌ సభ్యులు తమ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారానే అనేక సౌకర్యాలు సులభంగా పొందవచ్చు. కొత్తగా తీసుకువచ్చిన నిబంధనలతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుతోంది.   

EPFO EPFO News EPFO rules EPFO Latest News EPFO New Rules EPFO Rule Changes 2025

