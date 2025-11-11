English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCB IPL 2026 Retention List: ఆర్‌సీబీ నుంచి ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?

Royal Challengers Bengaluru Retention List: ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు ఈనెల 15వ తేదీలోపు రిలీజ్ చేసే ఆటగాళ్ల లిస్టును అందజేయాల్సి ఉండడంతో అన్ని జట్లు తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రిటెన్షన్ చేసుకోవాల్సిన ఆటగాళ్లను విషయంలో దాదాపు ఓ క్లారిటీకి వచ్చేశాయి. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ఎవరిని టీమ్‌లో ఉంచుకోనుంది..? ఎవరిని రిలీజ్ చేయనుంది..? పూర్తి వివరాలు ఇలా.. 
 
1 /11

ఐపీఎల్ మొదటి సీజన్‌ నుంచి బెంగళూరుకు ఆడుతున్న విరాట్ కోహ్లీ.. రిటెన్షన్ జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు. ఈ సీజన్‌లో కూడా కోహ్లీ సూపర్ ఫామ్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. 657 పరుగులతో ఆర్‌సీబీ తొలిసారి కప్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.   

2 /11

ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ దూకుడు బ్యాటింగ్‌తో టీమ్‌లో కీలక ప్లేయర్‌గా మారాడు. ఈ సీజన్‌లో 175.98 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 403 పరుగులు చేశాడు. కోహ్లీతో కలిసి వచ్చే సీజన్‌లో కూడా ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించడం ఖాయం.   

3 /11

ఆర్‌సీబీకి ఎందరో కెప్టెన్లు వచ్చిపోయారు.. కానీ ఒక్కసారి కప్‌ గెలవలేదు. ఈ సీజన్‌లో తొలిసారి నాయకుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రజత్ పాటిదార్.. టీమ్‌ను ఛాంపియన్‌గా నిలిపాడు. వచ్చే సీజన్‌లో కూడా ఆర్‌సీబీతోనే కొనసాగనున్నాడు.   

4 /11

దేవదత్ పడిక్కల్‌ను ఆర్‌సీబీ టీమ్‌ నుంచి రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సీజన్‌లో ఆశించిన స్థాయిలో పడిక్కల్ రాణించలేదు. టాప్‌ ఆర్డర్‌లో ఇప్పటికే సెట్ కావడంతో పడిక్కల్‌ను మినీ వేలానికి ముందు విడుదల చేసే ఛాన్స్ ఉంది.   

5 /11

భారీ హిట్టర్ టిమ్ డేవిడ్‌ను ఆర్‌సీబీ రిటైన్ చేసుకోనుంది. డెత్ ఓవర్లలో దూకుడైన బ్యాటింగ్.. మ్యాచ్‌లను ఫినిష్ చేసే సత్తా టిమ్ డేవిడ్ సొంతం.  

6 /11

వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జితేష్ శర్మ రాయల్ ఛాలెంజర్స్‌కు కీలక ప్లేయర్‌గా మారాడు. లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్‌లో దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేయగల జితేష్‌ శర్మ.. వచ్చే సీజన్‌లో కూడా కీ రోల్ ప్లే చేయనున్నాడు.  

7 /11

ఆల్‌రౌండర్ కృనాల్ పాండ్యా ఈ సీజన్‌ 17 వికెట్లతో సత్తాచాటాడు. ముఖ్యంగా ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో కృనాల్ పాండ్యా అద్భుతమైన బౌలింగ్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. పాండ్యా రిటెన్షన్‌ ఖాయమే.  

8 /11

రొమారియో షెపర్ట్‌ను టీమ్‌ నుంచి విడుదల చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కొన్ని మ్యాచ్‌ల్లో మెరిసినా.. స్థిరంగా రాణించలేకపోవడం.. బేస్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉండడంతో రిలీజ్ చేసేందుకు ఆర్‌సీబీ యోచిస్తోంది.  

9 /11

జోష్ హేజిల్‌వుడ్ నేతృత్వంలోని ఆర్‌సీబీ పేస్ దళం ఈసారి సత్తాచాటింది. హేజిల్‌వుడ్ ఈ సీజన్‌లో 8.77 ఎకానమీతో 22 వికెట్లు పడగొట్టాడు. వచ్చే సీజన్‌కు హేజిల్‌వుడ్ నుంచి ఇదే ప్రదర్శన ఆశిస్తోంది టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్.  

10 /11

భువనేశ్వర్ కుమార్ రాకతో బెంగళూరు డెత్ ఓవర్లలో పరుగులు కట్టిడి చేయగలుగుతోంది. పేస్ అటాక్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని భూవీని టీమ్‌లో కొనసాగించనుంది.  

11 /11

రిటెన్షన్ ప్లేయర్లు (అంచనా): విరాట్ కోహ్లి, ఫిల్ సాల్ట్, రజత్ పాటిదార్, టిమ్ డేవిడ్, జితేష్ శర్మ, కృనాల్ పాండ్యా, జోష్ హేజిల్‌వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్. రిలీజ్ కానున్న ప్లేయర్లు (అంచనా): దేవదత్ పడిక్కల్, రొమారియో షెపర్డ్, సుయాష్ శర్మ, ఇతర పెద్దగా రాణించని ప్లేయర్లు.

