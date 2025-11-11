Royal Challengers Bengaluru Retention List: ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు ఈనెల 15వ తేదీలోపు రిలీజ్ చేసే ఆటగాళ్ల లిస్టును అందజేయాల్సి ఉండడంతో అన్ని జట్లు తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రిటెన్షన్ చేసుకోవాల్సిన ఆటగాళ్లను విషయంలో దాదాపు ఓ క్లారిటీకి వచ్చేశాయి. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ఎవరిని టీమ్లో ఉంచుకోనుంది..? ఎవరిని రిలీజ్ చేయనుంది..? పూర్తి వివరాలు ఇలా..
ఐపీఎల్ మొదటి సీజన్ నుంచి బెంగళూరుకు ఆడుతున్న విరాట్ కోహ్లీ.. రిటెన్షన్ జాబితాలో టాప్లో ఉంటాడు. ఈ సీజన్లో కూడా కోహ్లీ సూపర్ ఫామ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. 657 పరుగులతో ఆర్సీబీ తొలిసారి కప్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ దూకుడు బ్యాటింగ్తో టీమ్లో కీలక ప్లేయర్గా మారాడు. ఈ సీజన్లో 175.98 స్ట్రైక్ రేట్తో 403 పరుగులు చేశాడు. కోహ్లీతో కలిసి వచ్చే సీజన్లో కూడా ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించడం ఖాయం.
ఆర్సీబీకి ఎందరో కెప్టెన్లు వచ్చిపోయారు.. కానీ ఒక్కసారి కప్ గెలవలేదు. ఈ సీజన్లో తొలిసారి నాయకుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రజత్ పాటిదార్.. టీమ్ను ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. వచ్చే సీజన్లో కూడా ఆర్సీబీతోనే కొనసాగనున్నాడు.
దేవదత్ పడిక్కల్ను ఆర్సీబీ టీమ్ నుంచి రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సీజన్లో ఆశించిన స్థాయిలో పడిక్కల్ రాణించలేదు. టాప్ ఆర్డర్లో ఇప్పటికే సెట్ కావడంతో పడిక్కల్ను మినీ వేలానికి ముందు విడుదల చేసే ఛాన్స్ ఉంది.
భారీ హిట్టర్ టిమ్ డేవిడ్ను ఆర్సీబీ రిటైన్ చేసుకోనుంది. డెత్ ఓవర్లలో దూకుడైన బ్యాటింగ్.. మ్యాచ్లను ఫినిష్ చేసే సత్తా టిమ్ డేవిడ్ సొంతం.
వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జితేష్ శర్మ రాయల్ ఛాలెంజర్స్కు కీలక ప్లేయర్గా మారాడు. లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్లో దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేయగల జితేష్ శర్మ.. వచ్చే సీజన్లో కూడా కీ రోల్ ప్లే చేయనున్నాడు.
ఆల్రౌండర్ కృనాల్ పాండ్యా ఈ సీజన్ 17 వికెట్లతో సత్తాచాటాడు. ముఖ్యంగా ఫైనల్ మ్యాచ్లో కృనాల్ పాండ్యా అద్భుతమైన బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. పాండ్యా రిటెన్షన్ ఖాయమే.
రొమారియో షెపర్ట్ను టీమ్ నుంచి విడుదల చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కొన్ని మ్యాచ్ల్లో మెరిసినా.. స్థిరంగా రాణించలేకపోవడం.. బేస్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉండడంతో రిలీజ్ చేసేందుకు ఆర్సీబీ యోచిస్తోంది.
జోష్ హేజిల్వుడ్ నేతృత్వంలోని ఆర్సీబీ పేస్ దళం ఈసారి సత్తాచాటింది. హేజిల్వుడ్ ఈ సీజన్లో 8.77 ఎకానమీతో 22 వికెట్లు పడగొట్టాడు. వచ్చే సీజన్కు హేజిల్వుడ్ నుంచి ఇదే ప్రదర్శన ఆశిస్తోంది టీమ్ మేనేజ్మెంట్.
భువనేశ్వర్ కుమార్ రాకతో బెంగళూరు డెత్ ఓవర్లలో పరుగులు కట్టిడి చేయగలుగుతోంది. పేస్ అటాక్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని భూవీని టీమ్లో కొనసాగించనుంది.
రిటెన్షన్ ప్లేయర్లు (అంచనా): విరాట్ కోహ్లి, ఫిల్ సాల్ట్, రజత్ పాటిదార్, టిమ్ డేవిడ్, జితేష్ శర్మ, కృనాల్ పాండ్యా, జోష్ హేజిల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్. రిలీజ్ కానున్న ప్లేయర్లు (అంచనా): దేవదత్ పడిక్కల్, రొమారియో షెపర్డ్, సుయాష్ శర్మ, ఇతర పెద్దగా రాణించని ప్లేయర్లు.