English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Top Stocks To Buy Today: ఇన్వెస్టర్లకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. జీ మార్కెట్ విజార్డ్ అనిల్ సింఘ్వీ రికమండ్ చేసిన ఈ 7 స్టాక్స్‎తో హై రిటర్న్స్ గ్యారంటీ..!!

Top Stocks To Buy Today: ఇన్వెస్టర్లకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. జీ మార్కెట్ విజార్డ్ అనిల్ సింఘ్వీ రికమండ్ చేసిన ఈ 7 స్టాక్స్‎తో హై రిటర్న్స్ గ్యారంటీ..!!

Anil Singhvi Stocks: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లో  మూడు రోజులుగా బలమైన ర్యాలీ కొనసాగిస్తోంది. నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 26,000 స్థాయిని దాటుతుందా లేదా అనేది ఈరోజు ట్రేడింగ్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. Q2 ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత.. జీ మార్కెట్ విజార్డ్ అనిల్ సింఘ్వీ ఈరోజు ట్రేడర్ల కోసం 7 స్టాక్‌లను ఎంపిక చేశారు. వీటికి ఆయన టార్గెట్ ధరలు,  స్టాప్‌లాస్ స్థాయిలను సూచించారు.నిన్నటి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో నిఫ్టీ 180 పాయింట్లు ఎగిసి 25,875 వద్ద ముగిసింది. మార్కెట్ సెంటిమెంట్ స్పష్టంగా పాజిటివ్ దిశలో కదులుతోంది. ఇక బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు రేపు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, ఎగ్జిట్ పోల్స్ NDA ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఫలితాలు కూడా అదే దిశలో వస్తే, మార్కెట్‌లో బుల్ ట్రెండ్ మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇక అనిల్ సింఘ్వీ సూచించిన  7 ముఖ్యమైన స్టాక్స్ ఏవో  చూద్దాం. 
 
1 /9

సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో ఫైజర్ అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించింది. లాభాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ట్రేడింగ్ వ్యూహం ప్రకారం, రూ. 4975 వద్ద స్టాప్‌లాస్ ఉంచి, రూ. 5090, రూ. 5140 రూ. 5200 స్థాయిలను గమనించవచ్చు.  

2 /9

ఈ త్రైమాసికంలో మామఎర్త్ నష్టాల నుండి లాభాలను అందుకుంది. క్యూ 2 ఫలితాలు పాజిటివ్ గా ఉండటంతో  కంపెనీపై పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ ఏర్పడింది. స్టాప్‌లాస్ రూ. 276 వద్ద ఉంచి, రూ. 285 మరియు రూ. 288 టార్గెట్ గా ఉంది.   

3 /9

ఏడు త్రైమాసికాల తరువాత ఆసియన్ పెయింట్స్ క్యూ 2లో  అత్యుత్తమ ఫలితాలను చూపించింది. కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ బలంగా ఉన్నాయి. ట్రేడింగ్ దృష్ట్యా, స్టాప్‌లాస్ రూ. 2740 వద్ద, టార్గెట్‌లు రూ. 2800, రూ. 2835 రూ.2900 వద్ద ఉన్నట్లు సూచించారు.  

4 /9

తాజా ఫలితాల అనంతరం ఈ స్టాక్‌లో కొనుగోలు ఆసక్తి పెరగవచ్చని భావిస్తున్నారు. స్టాప్‌లాస్ రూ. 140గా నిర్ణయించింది. టార్గెట్  రూ. 145 రూ. 148 వద్ద ఉన్నాయి.

5 /9

టాటా స్టీల్ ఈ త్రైమాసికంలో బలమైన ఫలితాలు ఇచ్చింది. భారతీయ,  ఆగ్నేయాసియా కార్యకలాపాలు మద్దతు ఇచ్చాయి. అయితే అప్పులు పెరుగుతుండటం కాస్త ఆందోళణను కలిగిస్తోంది. స్టాక్‌కు రూ. 175 వద్ద మద్దతు ఇవ్వగా, రూ. 185 వద్ద రెసిస్టెన్స్ లెవల్ ఉంది. అధిక స్థాయిల్లో లాభాల బుకింగ్ జాగ్రత్తగా చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

6 /9

IRCTC అంచనాలకు అనుగుణంగా మంచి ఫలితాలు ప్రకటించింది. ఈ స్టాక్‌కు రూ. 700 రూ.730 మధ్య ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బలంగా ఉండటంతో ఈ స్థాయిలు కీలకం మారే ఛాన్స్ ఉంది.   

7 /9

IGL ఫలితాలు కొంత బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఈ  స్టాక్ రూ 202 వద్ద మద్దతు, రూ. 217 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని చూపుతోంది. ఈ పరిధిలో ట్రేడింగ్ కొనసాగవచ్చని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. 

8 /9

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో బుల్ ట్రెండ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఫండమెంటల్‌గా బలమైన కంపెనీల ఫలితాలు ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని పెంచాయి. అయితే, లాభాల బుకింగ్,  సెంటిమెంట్ ఆధారిత కదలికలు స్వల్పకాలిక ఒడిదుడుకులకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ట్రేడర్లు జాగ్రత్తగా పొజిషన్లు తీసుకోవడం అవసరమని  చెబుతున్నారు. 

9 /9

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Anil Singhvi Stocks Anil Singhvi Stocks for Today Pfizer Share Price Today Pfizer Share Price Target Today Mamaearth Share Price Today

Next Gallery

Sania Mirza: షోయబ్‌ మాలిక్‌తో విడిపోయిన సానియాకు అలా జరిగిందా? ఆ ఫోన్‌ రాగానే పరిగెత్తిన ఫరా ఖాన్‌!