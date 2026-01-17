Diamond River In India: కృష్ణానదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వజ్రాలు..కోహినూర్ డైమండ్ దొరికింది ఇక్కడే..ఎగబడుతున్న జనం!

Kohinoor Diamond Origin Place: కృష్ణా నది.. కేవలం జీవనది మాత్రమే కాదు, శతాబ్దాల పాటు ప్రపంచానికి వజ్రాలను అందించిన సంపద గని. ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన వజ్రాలు ఈ నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలోనే లభించేవని చరిత్ర చెబుతోంది. కోహినూర్ వంటి అరుదైన వజ్రాలు కూడా ఈ ప్రాంతం నుండే ఉద్భవించాయి. ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా పరిధిలో ప్రవహించే కృష్ణా నది, దాని పరిసర ప్రాంతాల చారిత్రక ప్రాముఖ్యతను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న గనులు చరిత్రలో 'గోల్కొండ వజ్రాలు'గా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఇక్కడి వజ్రాలకున్న స్వచ్ఛత, ప్రకాశం, పరిమాణం ప్రపంచంలో మరెక్కడా లభించేవి కావు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన కోహినూర్, హోప్ డైమండ్, దరియా-ఇ-నూర్ వంటి వజ్రాలు కృష్ణా తీరంలోని గనుల నుండే లభించాయని చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి.
గోల్కొండ కేవలం ఒక కోట మాత్రమే కాదు, ఆసియా, ఐరోపా దేశాలతో వజ్రాల వ్యాపారం చేసే అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ కేంద్రంగా విలసిల్లింది.
కృష్ణా నదికి ఆ పేరు రావడానికి ఇక్కడి వజ్రాల గనులకు గల సంబంధం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. 18వ శతాబ్దంలో బ్రెజిల్లో వజ్రాలు కనుగొనబడే వరకు, భారతదేశం (ముఖ్యంగా కృష్ణా నదీ ప్రాంతం) మాత్రమే ప్రపంచానికి ఏకైక వజ్రాల వనరుగా ఉండేది.
ఇక్కడి నుండి వజ్రాలు తూర్పు తీరంలోని ఓడరేవుల ద్వారా డచ్, బ్రిటిష్, యూరోపియన్ దేశాలకు రవాణా అయ్యేవి. ఇది భారతదేశ రాజకీయ, ఆర్థిక ప్రభావాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటిచెప్పింది.
మహారాష్ట్రలోని మహాబలేశ్వర్ వద్ద పుట్టిన కృష్ణా నది.. కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల గుండా సుమారు 1,300 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది.
సారవంతమైన పరీవాహక ప్రాంతం: ఈ నది కేవలం వజ్రాలనే కాదు, వ్యవసాయానికి, వాణిజ్యానికి ఎంతో అనుకూలమైన భూములను అందించి, ఆయా ప్రాంతాల శ్రేయస్సుకు మూలకారణంగా నిలిచింది.
నేటికీ గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల సరిహద్దుల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాకాలంలో వజ్రాలు దొరుకుతున్నాయనే వార్తలు వింటూనే ఉంటాం. ఇది మన పూర్వీకుల సంపదకు, కృష్ణా నది విశిష్టతకు సజీవ సాక్ష్యం.