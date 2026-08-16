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Kohli Ruhani Sharma: విరాట్ కోహ్లీకి ఈ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మరదలు అవుతుంది..ఇంతకీ ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Aug 16, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:44 AM IST

Ruhani Sharma Virat Kohli: టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ, బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మల జోడీ గురించి సినీ క్రికెట్ అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఓ యాడ్ షూటింగ్ ద్వారా ఏర్పడిన వారిద్దరి పరిచయం ఆ తర్వాత ప్రణయంగా మారింది. అయితే ఈ పెళ్లి తర్వాత విరాట్ కోహ్లీకి ఓ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మరదలిగా మారిందట. ఆ యంగ్ హీరోయిన్ ఎవరంటూ సోషల్ మీడియాలో అప్పట్లో తెగ చర్చ నడిచింది.

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అనుష్క శర్మ కజిన్ రుహానీ..

ఆ హీరోయిన్ ఎవరో కాదు.. 'చిలసౌ' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన రుహానీ శర్మ. 'చి.ల.సౌ..' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా తెరగేట్రం చేసింది నటి రుహానీ శర్మ. 

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ఆ తర్వాత 'హిట్', 'డర్టీ హరి', 'సైంధవ్' వంటి చిత్రాలతో రుహానీ శర్మ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే ఈ బ్యూటీ రుహానీ శర్మ.. విరాట్ కోహ్లీ భార్య అనుష్క శర్మకు స్వయానా కజిన్ (చెల్లెలు వరుస) అవుతుందట. 

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ఈ కారణంగా అనుష్క శర్మను పెళ్లాడని తర్వాత విరాట్ కోహ్లీకి హీరోయిన్ రుహానీ శర్మ మరదలిగా మారింది. అయితే ఇదే విషయాన్ని హీరోయిన్ రుహానీ శర్మ కూడా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్రస్తావించింది.

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ఓ సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న హీరోయిన్ రుహానీ శర్మ.. టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ తనకు బావ వరుస అవుతాడని చెప్పింది. 

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వెండితెరపై సత్తా చాటుతున్న బ్యూటీ

తెలుగు చిత్రాలతో మంచి నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న రుహానీ శర్మ, ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో సరైన అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.  

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సినిమాలలో కొంత గ్యాప్ వచ్చినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ ముద్దుగుమ్మ ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది. తన గ్లామరస్ ఫోటోలతో కుర్రకారును ఆకట్టుకుంటూ నిత్యం ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తుంటారు.

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