/Kohli Ruhani Sharma: విరాట్ కోహ్లీకి ఈ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మరదలు అవుతుంది..ఇంతకీ ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?

Ruhani Sharma Virat Kohli: టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ, బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మల జోడీ గురించి సినీ క్రికెట్ అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఓ యాడ్ షూటింగ్ ద్వారా ఏర్పడిన వారిద్దరి పరిచయం ఆ తర్వాత ప్రణయంగా మారింది. అయితే ఈ పెళ్లి తర్వాత విరాట్ కోహ్లీకి ఓ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మరదలిగా మారిందట. ఆ యంగ్ హీరోయిన్ ఎవరంటూ సోషల్ మీడియాలో అప్పట్లో తెగ చర్చ నడిచింది.
ఆ హీరోయిన్ ఎవరో కాదు.. 'చిలసౌ' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన రుహానీ శర్మ. 'చి.ల.సౌ..' సినిమాతో హీరోయిన్గా తెరగేట్రం చేసింది నటి రుహానీ శర్మ.
ఆ తర్వాత 'హిట్', 'డర్టీ హరి', 'సైంధవ్' వంటి చిత్రాలతో రుహానీ శర్మ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే ఈ బ్యూటీ రుహానీ శర్మ.. విరాట్ కోహ్లీ భార్య అనుష్క శర్మకు స్వయానా కజిన్ (చెల్లెలు వరుస) అవుతుందట.
ఈ కారణంగా అనుష్క శర్మను పెళ్లాడని తర్వాత విరాట్ కోహ్లీకి హీరోయిన్ రుహానీ శర్మ మరదలిగా మారింది. అయితే ఇదే విషయాన్ని హీరోయిన్ రుహానీ శర్మ కూడా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్రస్తావించింది.
ఓ సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న హీరోయిన్ రుహానీ శర్మ.. టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ తనకు బావ వరుస అవుతాడని చెప్పింది.
తెలుగు చిత్రాలతో మంచి నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న రుహానీ శర్మ, ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో సరైన అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
సినిమాలలో కొంత గ్యాప్ వచ్చినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ ముద్దుగుమ్మ ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటోంది. తన గ్లామరస్ ఫోటోలతో కుర్రకారును ఆకట్టుకుంటూ నిత్యం ట్రెండింగ్లో నిలుస్తుంటారు.