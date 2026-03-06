English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TTD: శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్‌.. మార్చి 17న కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం, ఆ 2 రోజులు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు..!

TTD: శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్‌.. మార్చి 17న కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం, ఆ 2 రోజులు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు..!

Koil Alwar Tirumanjanam in Tirumala: తిరుమల భక్తులకు అలర్ట్.. మార్చి 17వ తేదీన తిరుమలలో శ్రీవారి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానాన్ని పురస్కరించుకొని మంగళవారం రోజు కోయిల్ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రెండు రోజులపాటు అన్ని వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ఇక 16, 18 వ తేదీన ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ దర్శనాలకు సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం నిర్వహించనున్నారు. ఉగాది సందర్భంగా మార్చి 19వ తేదీ శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో ఆస్థానాన్ని పురస్కరించనున్నారు. ఈసందర్భంగా మార్చి 17వ తేదీ మంగళవారం ఈ కోయిల్ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు.   

ఈ సందర్భంగా మార్చి 17వ తేదీన వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, అష్టాదళ పాదపద్మారాధ సేవను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రద్దు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 16వ తేదీ ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించారు.   

ఇక మార్చి 19వ తేదీ ఆస్థానం సందర్భంగా ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. మార్చి 18 తేదీన కూడా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించడం లేదు. ఇక కోయిల్ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం అంటే ఉగాది అనివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవం, వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు వచ్చే మంగళవారం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ.   

కోయిల్ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం అంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గర్భాలయం, ఉపాలయలో ప్రాంగణాలను శుద్ధి చేసే ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమం. సుగంధ ద్రవ్యాల మిశ్రమాన్ని ఆలయ గోడలు, పైకప్పు, పూజా స్థలాలను కడిగి మొత్తం నాలుగు గంటల పాటు నిర్వహిస్తారు.  

 ఈ సమయంలో మూలవిరాట్టును ప్రత్యేక వస్త్రంతో కప్పి ఉంచుతారు. సాధారణంగా ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తుంది టీటీడీ. అందుకే ఈ సమయంలో బ్రేక్‌ దర్శనాలు కూడా రద్దు చేస్తారు. బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం అయ్యే ముందు మంగళవారం రోజు కూడా ఈ తిరుమంజనం చేయడం ఆనవాయితీ.

TTD Latest News Tirumala Koil Alwar Tirumanjanam 2026 March 17 Koil Alwar Tirumanjanam Tirumala VIP break darshan cancelled March 17 VIP Break Darshan Cancelled

