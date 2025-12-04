English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Real Estate Kokapet: కోకాపేట కాదు కాసుల పేట.. మూడో వేలంలో భూముల ధరలు రికార్డ్.. అటు వైపే హైదరాబాద్ రియల్ దూకుడు..!!

Real Estate Kokapet: కోకాపేట కాదు కాసుల పేట.. మూడో వేలంలో భూముల ధరలు రికార్డ్.. అటు వైపే హైదరాబాద్ రియల్ దూకుడు..!!


Hyderabad Real Estate: కోకాపేట నియోపోలిస్ మూడో విడత భూవేలంలో 8.04 ఎకరాలకు దాదాపు రూ.1,000 కోట్ల ఆదాయం లభించింది. ఇప్పటి వరకు మూడు విడతల్లో మొత్తం రూ.3,708 కోట్లు వచ్చాయి. డిసెంబర్ 5న నాలుగవ విడత వేలం ఉంది. ఇక అటు  తెల్లాపూర్ కూడా ఐటీ హబ్‌కు సమీపంగా ఉండటంతో మరో కోకాపేటగా ఎదగడం ఖాయమని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు అంటున్నారు. 
Kokapet Real Estate: కోకాపేట నియోపోలిస్ భూముల విలువ ఏ స్థాయికి చేరుకుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. హెచ్ఎండీఏ ప్రతిసారి వేలం నిర్వహిస్తే, ఎకరం ధర కోట్లు.. వందల కోట్లు దాకా దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా జరిగిన మూడో విడత వేలంలోనూ  ఇదే స్థాయిలో పలికి  సంచలనం సృష్టించింది. ఈ దఫా ప్లాట్ నెంబర్లు 19, 20లో కలిపి ఉన్న 8.04 ఎకరాల భూమిని హెచ్ఎండీఏ వేలానికి ఉంచింది. అందులో ప్లాట్ 19లో ఎకరానికి రూ.131 కోట్లు, ప్లాట్ 20లో ఎకరానికి రూ.118 కోట్ల వరకు బిడ్లు నమోదయ్యాయి. ఈ రెండు ప్లాట్లు మాత్రమే కలిపి సంస్థకు దాదాపు రూ.1,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.

ఇక  హెచ్ఎండీఏ మొత్తం 44 ఎకరాలను 4 విడతలుగా వేలం వేయాలని ముందే నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. అందులో ఇప్పటివరకు ముగిసిన 3 విడతల్లో మొత్తం 27 ఎకరాలకు గాను రూ.3,708 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇది ఇప్పటి వరకు నమోదు అయిన భారీ రికార్డు అని చెప్పాలి.  ఇక నాలుగవ విడత వేలం డిసెంబర్ 5న జరగనుంది. ఈ దఫా కోకాపేట గోల్డెన్ మైల్‌లో 2 ఎకరాలు, మూసాపేటలో 15 ఎకరాలు వేలానికి రానున్నాయి.

ఇప్పటి మూడో విడతతో పోల్చితే గత వేలాల్లో కోకాపేట నియోపోలిస్‌లో ధరలు మరింత ఎగబాకాయి. ఒక దశలో అక్కడి ఎకరం ధర 150 కోట్ల మార్క్‌ను దాటింది. రెండో విడతలో అయితే ప్లాట్ 15లో ఎకరానికి రూ.151.25 కోట్లు, ప్లాట్ 16లో రూ.147.75 కోట్లు రికార్డు సృష్టించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు నాల్గో విడత వేలంపైనే మళ్లీ అందరి దృష్టి నిలిచింది. మొత్తం వేలం ప్రక్రియ ద్వారా రూ.5,000 కోట్లకు పైగా ఆదాయం వచ్చే అవకాశముందని హెచ్ఎండీఏ అంచనా వేస్తోంది.

ప్రస్తుతం నియోపోలిస్ ప్లాట్లకు కనీస ధరను రూ.99 కోట్లు, గోల్డెన్ మైల్‌కి రూ.70 కోట్లు, మూసాపేట ప్లాట్లకు రూ.75 కోట్లు గా నిర్ణయించారు. కోకాపేట భూముల రేట్ల పెరుగుదల కొత్త విషయం కాదు. 2023లోనే ఒక ఎకరం రూ.100.75 కోట్లకు అమ్ముడైన సందర్భం ఉంది.

ఇక కోకాపేట జోష్ ఇప్పుడు తెల్లాపూర్‌కి కూడా చేరుతున్నట్లు రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణుల అభిప్రాయం. గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌కు దగ్గరగా ఉండటం, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఈ ప్రాంతం ద్వారానే వెళ్లడం, ఐటీ ఉద్యోగుల డిమాండ్ పెరగడం ఇవన్నీ కలిసి తెల్లాపూర్‌ను వేగంగా ముందుకు నడుపుతున్నాయి. 

ఇప్పటికే ఇక్కడ అపార్ట్‌మెంట్ రేట్లు 70 లక్షల నుంచి రెండు కోట్లకుపైనే ఉండగా, విల్లాల ధరలు మూడు కోట్ల నుంచి పది కోట్ల వరకు ఉన్నాయి. పెద్ద స్థాయిలో గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, విల్లా ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్, కాలేజీలు, అలాగే భారీ కంపెనీల పెట్టుబడులు అన్నీ కలిసి ఈ ప్రాంత భవిష్యత్తును కోకాపేట స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

