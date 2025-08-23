English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kokilaben: 91 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా ఫిట్‌గా ఉన్న కోకిలాబెన్‌.. ఆమె రోజువారీ డైట్‌ ఏంటో తెలుసా?

Kokilaben Ambani Diet: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అయిన ముఖేష్ అంబానీ అమ్మ కోకిలాబెన్‌ అంబానీ ఇటీవల ఆరోగ్య సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమె వయసు ప్రస్తుతం 91 ఏళ్లు ఆమె ఆరోగ్యం కాస్త నిరసించడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అయితే ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉంది. అయితే ఆమె ఈ వయస్సులో కూడా పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఆమె ఫాటో అయ్యే డైట్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
 
 1934 ఫిబ్రవరి 24వ తేదీన గుజరాత్ లోని జామ్‌నగర్లో కోకిల బెన్‌ జన్మించారు. దివంగత ధీరుబాయ్ అంబానీ సతీమణి అయిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి యజమాని 1955లో వీరి వివాహం జరిగింది.   

 అయితే కోకిల బెన్ టీనేజ్ వయసులోనే కలుసుకున్నారు.  యెమెన్‌ నుంచి ముంబైకి వచ్చిన ధీరుభాయ్ అంబానీ తన సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలోనే కోకిల బెన్‌ను కలిసి ఆయన ప్రపోజ్ చేశారు. ఆమె కూడా ఒప్పుకున్నారు. ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో వారిద్దరి వివాహం జరిగింది .  

ధీరూభాయ్ బిజినెస్ ప్రాజెక్టులకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా తనతో పాటు కోకిల బెన్‌ను కూడా తీసుకు వెళ్లేవారు. ఏదైనా కొత్త సిటీకి వ్యాపార రీత్యా వెళ్లాల్సి వస్తే ముందుగానే అక్కడ సమాచారం తెలుసుకునేది. భర్త ధీరుభాయ్‌తో కలిసి ఆమె వ్యాపారం నిర్వహించేది. అంబానీ కుటుంబంలో ఈమె పేరుపై ఎక్కువ ఆస్తులు కూడా కలిగి ఉంది.   

 అయితే ఈమె 91 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇంత ఫిట్‌గా ఉండటానికి ఆమె ఫాలో అయ్యే డైట్‌ ఏంటంటే ఆమె కేవలం శాకాహారం మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఆమె ఇంట్లో వండే గుజరాతి స్టైల్ సాంప్రదాయ ఆహారాలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. గోధుమ రొట్టె, పప్పు, డోక్లా వంటిది తీసుకుంటుంది.  

గుజరాతీ సంప్రదాయంలో ఇవి ప్రధానంగా వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. ఇలా కోకిల బేన్ ఈ డైట్ మాత్రమే తీసుకునేది. అయితే ధీరుభాయ్‌ అంబానీ, కోకిలాబెన్‌లకు అనిల్ అంబానీ, ముఖేష్‌ అంబానీ, దీప్తి సలగబోకర్, నీనాకుటారి సంతానం ఉన్నారు

