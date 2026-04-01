IPL CSK vs KKR: చెన్నై రెండో విజయం.. ఐదో ఓటమిని మూటగట్టుకున్న కలకత్తా

KKR vs CSK Highlights: ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ రెండో విజయం సొంతం చేసుకోగా.. కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ ఐదో ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన కనబర్చిన చెన్నై గెలవగా.. కలకత్తా ఓటముల పరంపర కొనసాగించింది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఐపీఎల్‌ 2026లో కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ ఓటముల పరంపర కొనసాగిస్తుండగా.. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ వరుసగా రెండో విజయాన్ని అందుకుని సత్తా చాటింది. పాయింట్ల పట్టికలో చివరలో ఉన్న రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై పైచేయి సాధించింది. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో చెన్నై అద్భుతంగా ఆడింది. మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

చెపాక్‌ స్టేడియంలో టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్‌లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 192 పరుగులు సాధించింది. సంజూ శామ్‌సన్‌ మరోసారి బ్యాట్‌తో సత్తా చాటి 48 పరుగులు చేయగా.. కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్ 7 పరుగులకు పరిమితమైంది. ఆయూశ్‌ మాత్రమే 38 పరుగులతో రాణించగా.. డేవాల్డ్‌ బ్రావిస్‌ అద్భుతంగా ఆడి 41 పరుగులు సాధించాడు. సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ (23), శివమ్‌ దూబే (13*), జేమీ ఓవర్టన్‌ 7 పరుగులు చేశారు.

వరుస విజయాలతో ఉత్సాహంతో బరిలో దిగిన రాజస్థాన్‌ బౌలర్లు పొదుపుగా బౌలింగ్‌ వేసి మోస్తరు లక్ష్యానికి పరిమితం చేశారు. కార్తీక్‌ త్యాగి రెండు వికెట్లు తీయగా.. వైభవ్‌ అరోరా, అనుకూల్‌ రాయ్‌, సునీల్‌ నరైన్‌ తలా ఒక్కో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

ఛేదనకు దిగిన కలకత్తా నైట్‌రైడర్స్‌ 19 ఓవర్లకు 7 వికెట్ల నష్టానికి 160 పరుగులు చేసి ఓటమిపాలైంది. ఫిన్‌ అలెన్‌ ఒక్క పరుగు చేయగా.. సునీల్‌ నరైన్‌ 24, కెప్టెన్‌ అజింక్యా రహనే 28 పరుగులతో రాణించారు. అంగ్‌క్రిష్‌ రఘువంశీ 27 పరుగులు చేశాడు. రింకూ సింగ్‌ 6, కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ డకౌట్‌, రావమన్  పావల్‌ (10) తక్కువ పరుగులు జోడించగా.. రావ్‌మన్‌ పావెల్‌ 31 పరుగులు చేయగా.. రమణ్‌దీప్‌ సింగ్‌ 35 పరుగులు చేశాడు. 

చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ బౌలర్లు అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేసి స్కోర్‌ను కాపాడారు. నూర్‌ అహ్మద్‌ మూడు వికెట్లు తీయగా... అన్షుల్‌ కంబోజ్‌ రెండు వికెట్లు, ఖలీల అహ్మద్‌, అకీల్‌ హసెన్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు. 

ఈ విజయంతో చెన్నై జట్టు పాయింట్లు మెరుగుపర్చుకుని ఒక స్థానం ఎగబాకగా.. కలకత్తా జట్టు వరుసగా ఐదో మ్యాచ్‌ను కోల్పోయింది. దీంతో పాయింట్ల పట్టికలో చివరన నిలిచింది.

