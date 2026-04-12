Kidney Health: కిడ్నీలో రాళ్లను కరిగించే.. పల్లెటూరి ఔషధం.. వండకుని తింటే కొండలు సైతం పిండి అవ్వాల్సిందే..!!

Kidney Health:  ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది కిడ్నీల్లో రాళ్ల సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా చాలా మందిని ఈ సమస్య వేధిస్తోంది. కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడేందుకు చాలా కారణాలే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా లైఫ్ స్టైల్ మారడం, నీరు తక్కువగా తీసుకోవడం, ఆహారపు అలవాట్లు ఇవన్నీ కూడా ఈ సమస్యను మరింత పెంచుతున్నాయి. అయితే చాలా మంది కిడ్నీల్లో రాళ్ల సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు సహాజ పద్ధతులను ఆశ్రయిస్తుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే, లభించే ఆకు కూర ఒకటి ఉంది. అదే కొండి పిండి ఆకు. 
ఈ ఆకును సరిగ్గా వాడినట్లయితే కిడ్నీలో రాళ్లను కరిగించడంలో సహాయపడుతుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అయితే దీన్ని ఎలా వాడాలి.. ఎలా వండుకోవాలి. నిజంగా ఈ ఆకు ఉపయోగకరంగానే ఉంటుంది.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

అసలీ కొండ పిండి ఆకు ఏంటంటే.. ఎక్కువగా కొండ ప్రాంతాల్లో సహజయంగా పెరుగుతుంది. దీనికి ఆయుర్వేదంలో కూడా కొంత ప్రాధాన్యత ఉంది. శరీరంలో టాక్సిన్స్ ను బయటకు పంపించడంలో, మూత్ర విసర్జనను పెంచడంలో ఈ కొండపిండి కూర ఎక్కువ సహాయపడుతుందని నమ్ముతుంటారు. ఇదే కారణంతో కిడ్నీ రాళ్ల సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ ఆకును ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. 

దీన్ని ఎలా వండుకుని తినాలంటే.. కొండ పిండి ఆకులను కూర వండుకుని తినడం చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. ముందుగా ఆకులను శుభ్రం చేసుకుని.. చిన్నగా తరగాలి. పాన్ లో కొంచెం నూనె వేసి అందులో వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, ఎండు మిరపకాయలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఆ ఆకులను వేసి పసుపు, కొంచెం ఉప్పు కలిపి మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఆకుల్లో తేమ ఉంటుంది కాబట్టి నీళ్లు ఎక్కువగా ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉండదు.   

ఈ ఆకు కూరను వారానికి 3 నుంచి 4 సార్లు తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే దీనిని కషాయం రూపంలో కావాలి అనుకునేవారు ఈ ఆకులను కడిగి మిక్సీలో కొద్దిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ మిశ్రమాన్ని నీళ్లలో వేసి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కరిగించుకోవాలి. తర్వాత వడకట్టుకుని గోరువెచ్చని నీటితో తాగాలి. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.   

కషాయం కాకుండా జ్యూస్ కూడా చేసుకుని తాగవచ్చు. కొంచెం చేదుగా ఉన్నప్పటికీ శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే కొండ పిండి ఆకు మూత్ర విసర్జనను పెంచి  చిన్న రాళ్లను బయటకు పంపేందుకు సహాయపడుతుందని సంప్రదాయంగా చెబుతారు. అయితే ఇది పూర్తిగా మందు కాదన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. కేవలం చిన్న సైజు రాళ్లకు ఇది కొంత సహాయం మాత్రమే చేయవచ్చు. కానీ పెద్ద రాళ్లు ఉంటే తప్పకుండా వైద్య చికిత్స చేయించుకోవాలి.

Disclaimer: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దీనిని వైద్య సలహాగా ఎట్టిపరిస్ధితుల్లోనూ పరిగణించరాదు. కిడ్నీ రాళ్లు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల విషయంలో తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించాలి. ఈ సమాచారాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని తీసుకునే నిర్ణయాలకు జీ తెలుగు న్యూస్ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదని గమనించండి. 

