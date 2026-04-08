  • Skin Glow: ముఖం ముత్యంలా మెరవాలా? రూ.15 కే కొరియన్ స్టైల్ ఫేషియల్.. పార్లర్ క్లీనప్ కంటే డబుల్ గ్లో!

Skin Glow: ముఖం ముత్యంలా మెరవాలా? రూ.15 కే కొరియన్ స్టైల్ ఫేషియల్.. పార్లర్ క్లీనప్ కంటే డబుల్ గ్లో!

Korean Like Glowing Skin At Home: ముఖాన్ని మెరిపించడానికి వేలు పెట్టి పార్లర్‌ వెళ్లి మరి నిగారింపు సొంతం చేసుకుంటారు. అయితే అది కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే గ్లో కనిపిస్తుంది. అయితే ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతో మీరు ముఖం క్లెన్సింగ్, స్క్రబ్బింగ్, స్టీమింగ్, ఫేస్ ప్యాక్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీంతో మీకు కొరియన్ వంటి మెరిసే చర్మం పొందుతారు. దీనికి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు అవేంటో తెలుసుకుందాం. 
 
ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మీ చర్మం యవ్వనంగా కనిపించడానికి ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు చాలు. ఖరీదైన ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వేలు పెట్టి పార్లర్‌కు వెళ్లి ఫేషియల్స్, క్లీనప్స్ కూడా అవసరం ఉండదు. మీ బడ్జెట్‌లోనే సులభంగా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా గ్లోయింగ్ స్కిన్ పొందుతారు.   

 ఎప్పుడైనా మీ ముఖాన్ని అందంగా ఉంచుకోవడానికి ఫేషియల్ తో ప్రారంభించాలి. పచ్చి పాలు కాస్త తీసుకొని అందులో దూది ముంచి ముఖానికి పట్టించండి. ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ముఖాన్ని మృదువుగా మసాజ్ చేస్తూ తర్వాత చల్లని నీటితో ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి. ఇది ముఖం పై ఓ క్లెన్సర్‌లా పనిచేస్తుంది.   

 ఆ తర్వాత వెంటనే స్క్రబ్ చేసుకోవాలి. దీనికి చక్కర ఇంట్లో ఉన్న తేనె సరిపోతుంది. దీంతో ముఖాన్ని సర్క్యులర్‌ మోషన్ లో స్క్రబ్ చేయాలి.  దీనివల్ల ముఖంపై ఉండే డెడ్ స్కిన్ త్వరగా వదిలిపోతుంది. బ్లాక్ హెడ్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి.  

 ఆ తర్వాత ముఖానికి స్టీమింగ్ ఎంతో ముఖ్యం. ఇది ముఖ రంద్రాలను ఓపెన్ చేస్తుంది. తద్వారా మీ ముఖం కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే నిగారింపు మొదలవుతుంది .నీటిలో నిమ్మతొక్కలను కూడా వేసి స్టీమింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. దీంతో చర్మంపై ఉండే వ్యర్ధాలు తొలగిపోతాయి.   

 చివరిగా ముఖానికి ఫేస్ ప్యాక్ వేయండి. ఇది కూడా మన వంట గదిలో ఉండే శనగపిండి , టీ స్పూన్ పెరుగు, రెండు చెంచాల నిమ్మరసం కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓ 15 నిమిషాల తర్వాత సాధారణ నీటితో ముఖాన్ని వాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే మీ ముఖంపై సహజమైన కొరియన్ స్కిన్ గ్లో పొందుతారు. ఎలాంటి మచ్చ కూడా ఉండదు.  

అయితే ఫేషియల్ చేసిన వెంటనే ముఖానికి మాయిశ్చరైజర్ రాయడం ఎంతో ముఖ్యం. ఇది స్కిన్ హైడ్రేషన్ గా ఉంచుతుంది. దీన్ని కూడా సహజంగా కలబంద జెల్ వాడి హైడ్రేషన్ నిలుపుకోవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)  

