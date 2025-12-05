Koteshwara yoga: ఈ రాశి స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకుంటే భర్తలు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..

Koteshwara yoga: జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం.. అదృష్టం ఎవరిని ఎలా తలుపు తడుతుందో చెప్పడం కష్టమే అని చెప్పాలి. అయితే, కొన్ని రాశుల ఆడవాళ్లు భర్తలకు అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తారని కొన్ని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్న మాట. ఇంతకీ భర్తలను కోటీశ్వరులను చేసే ఆ రాశులేమిటో చూద్దాం..
గ్రహ మండలంలో పన్నెండు రాశులు మంచివే. అక్కడ గ్రహ స్థితిగతులను బట్టి వారి జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు గ్రహాల ప్రభావం కారణంగా, కొంతమంది అదృష్టవంతులవుతారు. మరి కొందరు ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కానీ ఈ రాశి అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకున్న పురుషులు కోటీశ్వరులు కావడం అనేది యాదృచ్చకమే అని చెప్పాలి.
మకర రాశి: పెళ్లి తర్వాత మకర రాశివారి అదృష్టం కొత్త పుంతలు తొక్కతుంది. భార్య వలన వీరికి ఆశించినంత డబ్బు చేతికి అందుతుంది. వారు సమర్పణాభావంతో పని చేస్తారు. ఇంట్లో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొంటుంది. ప్రజలు తమ భార్య నుండి కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
తులా రాశి.. తులా రాశికి చెందిన అమ్మాయిలు.. మెట్టింటి వారి ఇంట సిరులు కురిపిస్తారు. వీరి రాకతో జీవిత భాగస్వామి ఎంతో ఉన్న స్థానాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. భర్తకు అదృష్టం కలిసి రాబోతుంది. భార్య మూలకంగా వీరు ధనవంతులయ్యే అవకాశాలున్నాయి. డబ్బు కొరత ఉండదు. ఇంట్లో బయట సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకున్న పురుషులు తమ భార్యల ద్వారా అదృష్టాన్ని పొందుతారు. ఈ రాశి వారు ప్రత్యేక గుణాలు కలిగి ఉంటారు. వీరు ఎవరి జీవితంలో అడుగుపెడతారో వారింటికి అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తారు. భార్యగా వచ్చే అమ్మాయి వలన వీరు కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.
సింహ రాశి.. సింహ రాశి వారికి పెళ్లి వలన అదృష్టం వరించబోతుంది.పెళ్లి తర్వాత వారు చాలా త్వరగా ధనవంతులు అవుతారు. భార్య సహాకారం వలన ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. అంతేకాదు జీవిత భాగస్వామి సహాకారంతో అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందుకుంటారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, పండితులు వివిధ జ్యోతిష్య హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాల ఆధారంగా చెప్పబడింది. కేవలం కొన్ని రాశలు ఆడవాళ్లు మాత్రమే కాదు.. పన్నెండు రాశులు మంచివే. వారు జన్మించిన సమయంతో పాటు ఘడియలు మెట్టింటి వారిని కోటీశ్వరులను చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమాచారాన్ని జీ మీడియా ధృవీకరించడం లేదు.