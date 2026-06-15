/Kotha Malupu OTT: సింగర్ సునీత కొడుకు కొత్త మలుపు సినిమా OTTలో చూసేయొచ్చు.. ఎక్కడంటే?

Kotha Malupu OTT: ప్రముఖ సింగర్ సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా నటించిన ‘కొత్త మలుపు’ సినిమా ఇటీవల థియేటర్లలో విడుదలైంది. జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మరియు యువత నుంచి పర్వాలేదనే స్థాయి స్పందనను అందుకుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ, భావోద్వేగాలతో కూడిన కథ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది.
సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఇప్పుడు అందరి దృష్టి దాని OTT విడుదలపై పడింది. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన వారు ఈ చిత్రం ఎప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులోకి వస్తుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ‘కొత్త మలుపు’ OTT హక్కులను ఆహా (Aha) ప్లాట్ఫామ్ సొంతం చేసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు. సాధారణంగా కొత్త సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాల తర్వాత OTTలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా ఈ చిత్రం కూడా జూలై నెలలో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఈ చిత్రానికి శివ కేసనకుర్తి దర్శకత్వం వహించగా, తాటి బాలకృష్ణ నిర్మించారు. ఆకాష్ గోపరాజుకు జోడీగా భైరవి ఆర్థ్య నటించారు. రఘుబాబు, పృథ్వీ, ప్రభావతి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
కథ విషయానికి వస్తే, కమల్ అనే యువకుడు ఒక పెళ్లి వేడుకలో వరలక్ష్మీని కలుసుకుంటాడు. ఆ పరిచయం క్రమంగా ప్రేమగా మారుతుంది. అయితే కొన్ని అపోహలు, అనుమానాలు వారి జీవితాల్లో సమస్యలను సృష్టిస్తాయి. చివరకు వారు ఆ సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కొన్నారు అనేదే సినిమా ప్రధాన కథాంశం.
సినిమాలో గోదావరి ప్రాంతంలోని అందమైన ప్రదేశాలు, ప్రేమ సన్నివేశాలు మరియు భావోద్వేగ క్షణాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఆకాష్ గోపరాజు నటనకు కూడా మంచి ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు థియేటర్లలో ప్రదర్శితమవుతున్న కొత్త మలుపు సినిమా OTT విడుదలపై అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆహా నుంచి త్వరలోనే దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.