English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Krait Snake Facts: బాప్ రే.. కాటు వేస్తే కాటికే.!. సైలెంట్ కిల్లర్ కట్ల పాము గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?..

Krait Snake Facts: బాప్ రే.. కాటు వేస్తే కాటికే.!. సైలెంట్ కిల్లర్ కట్ల పాము గురించి ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?..

krait snake bite facts:  ముఖ్యంగా కట్ల పాము రాత్రి పూట ఎక్కువగా సంచరిస్తుంది. అంతే కాకుండా చాలా మంది ఈ పాముకాటు సింప్టమ్స్ తెలియక పోవడంతో నెగ్లీజెన్సీగా ఉంటారు. కానీ అప్పటికే శరీరంలోకి విషం వ్యాప్తిచెందితే మాత్రం వారి ప్రాణాలు గాల్లో కలవాల్సిందే. అసలు ఈ పాము గురించి ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

ఇటీవల పాములకు చెందిన వార్తలు ఎక్కువగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు కోబ్రాల గురించి కొత్త కొత్త విషయాలను తెలుసుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ప్రతిరోజు కోబ్రాల వీడియోలను ఎక్కువగా వైరల్ చేస్తున్నారు.  అయితే.. సాధారణంగా పాములు కాటు వేస్తే రెండు కాటు గుర్తులు కన్పిస్తాయి. 

2 /6

వెంటనే చాలా మంది కాటు వేసిన పాములను పట్టుకుని ఆస్పత్రికి వెళ్తుంటారు. ఇదంత మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ భారత్ లో కట్ల పాముల గురించి సరైన అవగాహన చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ కట్ల పాము సైలెంట్ కిల్లర్ ఎక్కువగా బొరియాల్లో ఉంటుంది. రాత్రి పూట ఇది  బైటకు వస్తుంది. ముఖ్యంగా నెల మీద పడుకున్న వారు దీని కాటుకు గురౌతారు.   

3 /6

ఇది కాటు వేస్తే దోమ కాటు వేసినట్లు ఉంటుంది.  ఆ తర్వాత విషం శరీరం అంతా నిముషాల వ్యవధిలో వ్యాపిస్తుంది.  ఇది రక్త ప్రసరణకు ఆటంకం కల్గిస్తాయి. నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది. శ్వాస ఆగిపోయేలా దీనిలోని విషం పనిచేస్తుంది.   

4 /6

కట్ల పాములు కాటు వేస్తే తలనొప్పి, వాంతులు, వికారం, కనురెప్పలు వాలిపోతాయి. అంతే కాకుండా మాట తడబడటం, నాలుక తడారిపోయి లోపలికి లాక్కున్నట్లు అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓళ్లంతా ఒకరకమైన మంటలు వ్యాపిస్తాయి.  ఇలా శరీరంలో మార్పులు వస్తే వెంటనే సరైర సమయంలో డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొవాలి.  

5 /6

చాలా మంది వానాకాలం, వేసవి కాలాల్లో నెల మీద పడుకుని ఉంటారు. ఇలాంటి క్రమంలో దోమ తెరలను వాడాలి. నెల మీద పడుకొవడం వీలైనంత ఎక్కువగా అవాయిడ్ చేయాలి.  ఇంటి చుట్టు అనవసరంగా చెత్తా, చెదారం ఉండకుండా చూసుకొవాలి. ఎలుకలు ఉండకుండా చూడాలి. 

6 /6

ఎందుకంటే ఎలుకల కోసం పాములు వస్తుంటాయి. ఎప్పుడైన పాములు కాటు వేస్తే ధైర్యం ఉంటే దాన్ని పట్టుకొవాలి.లేకుంటే పామును గుర్తించగలగాలి. ఇలా ఉంటే దానికి తగ్గ యాంటీవీనమ్ ను వైద్యులు ఇస్తారు. ఈ విధంగా కట్లపాములు నుంచి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే విష ప్రభావం నుంచి బైటపడవచ్చు.   

Next Gallery

