Mini AC Under 3k: కేవలం రూ.3000 లోపే అమెజాన్ లో మినీ ఏసీ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ స్టోరీ మీకోసమే.. ఓ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మినీ ఏసి దాదాపు 44 శాతం తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుతో దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..
Mini AC For Room Cooling: మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ఏసీలను కొనడం చాలా కష్టం. వీటికి ఆల్టర్నేటివ్గా కూలర్స్ లేదా ఫ్యాన్లు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. వీరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీలు మినీ ఏసీలను తయారుచేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే మార్కెట్లో మినీ ఏసీల తాకిడి కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. ఇప్పుడు వీటిని మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు కూడా ఎంతో సులభంగా కొనుగోలు చేసే బడ్జెట్లో లభిస్తున్నాయి. అయితే మీరు కూడా మంచి మినీ వేసి కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
మినీ ఏసీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో విక్రయిస్తోంది. కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఏసీలు అత్యంత తక్కువ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన మినీ ఏసీలు సగం ధరలకు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ఇటీవల మార్కెట్లోకి Krewniqz బ్రాండ్కి సంబంధించిన మినీ ఏసీ కూలర్ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని కంపెనీ పోర్టబుల్ మినీ ఏసీ కూలర్ గా కంపెనీ విక్రయిస్తోంది. అంతేకాకుండా డెస్క్ టాప్ ఎయిర్ కూలర్స్గా కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది. అయితే, మార్కెట్లో ఇప్పుడు దీనికి అత్యంత ప్రత్యేకమైన డిమాండ్ ఉంది..
ఈ మినీ ఏసీ త్రీ ఇన్ వన్ ఫంక్షన్ కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల గాలిని చల్లపరచడంతో పాటు శుద్ధి చేయడానికి, ప్రేమను పెంచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాకుండా చాలా తక్కువ బరువుతో పాటు సులభంగా బెడ్ పక్కనే ఉంచుకోవడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
అలాగే ఈ ఏసి ప్రత్యేకమైన LED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల మీరు రిమోట్ ద్వారా ఏదైనా కంట్రోల్ చేస్తున్న సమయంలో డిస్ప్లే లో సమాచారం రావడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ డిస్ప్లేలో వివిధ రకాల మోడ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి ఏసీ ని వివిధ రకాలుగా టెంపరేచర్కు తగ్గట్టు వినియోగించవచ్చు.
ఇక ఇందులో కంపెనీ రిమోట్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ను కూడా అందిస్తోంది. దీనిని వినియోగించి ఏసీని ఎలా కావాలనుకుంటే అలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ ఏసీలోకి దుమ్ము ధూళి చేరకుండా ప్రత్యేకమైన డిజైన్లో తయారుచేసినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా గాలిని ఫిల్టర్ చేసే ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ ఏసీ ధర MRP రూ.4,999 కాగా.. అయితే దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 44 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇలా లభించిన డిస్కౌంట్ను ఈ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే కేవలం ఇది రూ.2,799కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించడానికి అమెజాన్ సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.