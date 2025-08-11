English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఈసారి ఎప్పుడు..?.. ఆ టైమ్‌లోనే ఎందుకు జన్మాష్టమి వేడుకలు జరుపుకుంటారు..?..

Janmashtami festival: జన్మాష్టమిని ప్రజలంతా ఈసారి  ఆగస్టు 16న జరుపుకునేందుకు ఇప్పటి నుంచి ఏర్పాట్లతో సిద్దమౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో అష్టమి తిథి కూడా ఈరోజు ఉండటంతో జన్మాష్టమితో పాటు ఉట్టిని కొట్టే కార్యక్రమంను కూడా చాలా చోట్ల నిర్వహించడానికి సిద్దమౌతున్నారు.
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని హిందువులంతా ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకుంటారు.ఈ రోజున ముఖ్యంగా చాలా మంది శ్రీ కృష్ణుడ్ని భక్తితో కొలుచుకుంటారు. అంతేకాకుండా..  ఆయనకు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేసి, ఛప్పన్ భోగ్ నైవేద్యాలు సమర్పించుకుంటారు.  

శ్రావణ మాసంలో మనం జన్మష్టమిని ఈసారి ఆగస్టు 16న శనివారం జరుపుకోబోతున్నాం. అంతే కాకుండా.. శ్రావణ మాసం కృష్ణపక్షం అష్టమి తిథి నాడు రోహిణి నక్షత్రంలో , దేవకీ వసుదేవులకు అష్టమ సంతానంగా శ్రీకృష్ణుడు జన్మించాడు.  వసుదేవుడి అష్టమ సంతానంతో కంసుడికి మరణం తప్పదని ముందే ఆకాశవాణి చెప్తుందని కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.

ఈ క్రమంలో ఆయనను పుట్టిన తర్వాత కిట్టయ్యను కంసుడు చంపుతాడని  భయంతో.. గోకులంలో నందుడు,  యశోద దగ్గరకు రాత్రిపూట తీసుకెళ్లి రాత్రిపూట తమ బిడ్డను యశోద పొత్తిళ్లలో పెట్టి వస్తారు. అయితే.. ఇక్కడ నందుడు, యశోదలు కృష్ణుడిని పెంచి పెద్ద చేశారు. కాబట్టి, వాసుదేవుడు కృష్ణుడికి జన్మనిచ్చిన తండ్రి, నందుడు, యశోదలు పెంచిన తల్లిదండ్రులు.

ఆతర్వాత గోకులంతో క్రుష్ణుడు పెరిగి కంసుడి మాయ దానవుల్ని అనేక మందిని హతమార్చి, చివరకు కంసుడ్ని కూడా హతమారుస్తాడు. అయితే.. జన్మష్టమిని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు.ఈ రోజున ముఖ్యంగా శ్రీ కృష్ణుడి ప్రతిమను తమ ఇంట్లోపెట్టుకుని 62 రకాల నైవేద్యాల్ని సమర్పించుకుంటారు.  

ముఖ్యంగా శ్రీ కృష్ణుడ్ని చాలా మంది భక్తితో కొలుచుకుంటూ తమ పిల్లలకు సైతం శ్రీ కృష్ణుడిలా వేషం వేసి మరీ మురిసిపోతారు. అంతే కాకుండా..  ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు. చాలా చోట్ల ఈరోజున ఉట్టికొట్టే పద్దతిని పాటిస్తారు. మొత్తంగా శ్రీ కృష్ణుడి జన్మతిథిని ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు. 

శ్రీ కృష్ణుడి గురించి చెప్పాలంటే.. పాండవులు కేవలం  ఆయనను నమ్ముకుని మాత్రమే యుద్దంకు వెళ్లారు. కౌరవుల పక్కన అనేక మంది యుద్దాలలో ఆరితేరిన గొప్పవాళ్లు ఉన్నా కూడా.. శ్రీ కృష్ణుడ్ని మాత్రమే,సత్యమైన మార్గంను నమ్ముకున్నారు. అందుకే ఆలస్యమైన కూడా పాండవులు విజయంను సాధించి, కష్టాల కడలినుంచి బైటపడ్డారు. అందుకే చాలా మంది శ్రీ కృష్ణుడు చెప్పిన సన్మార్గంలో నడుస్తూ, మానవ జీవితం సుసంపన్నం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేయాలని  పండితులు చెబుతున్నారు.

