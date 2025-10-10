Krishi Vigyan Kendra Jobs: కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం మండలి నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్.. ఇంటర్ పూర్తి చేసినవారికి రూ.15 వేల జీతం..

Krishi Vigyan Kendra Vacancy 2025: కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం (KVK) భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది.. ఖాళీగా ఉన్న రెండు ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇంటర్ చదువుకున్న వ్యక్తులు కూడా ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవచ్చు.
Krishi Vigyan Kendra Jobs Notification: నిరుద్యోగ యువతకు దీపావళి సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం (KVK) భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా సబ్జెక్ట్ మేటర్ స్పెషలిస్ట్తో పాటు స్టెనోగ్రాఫర్ (గ్రేడ్-III) ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు ఈ నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించింది. కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు కలిగిన ప్రతి నిరుద్యోగి ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం నుంచి విడుదలైన గ్రేట్ త్రీ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లో భాగంగా.. అక్టోబర్ 4వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తు ప్రక్రియను స్వీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. 35 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగి ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన జీతం రూ.15 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన పర్సనల్ అలవెన్సెస్ కూడా లభించుతాయి.
ICAR KVK స్టేనోగ్రాఫర్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన విద్యార్హత వివరాల్లోకి వెళ్తే.. గత నెల నాటికి ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకుని అభ్యర్థులు తప్పకుండా ఇంటర్ లేదా మాస్టర్స్ డిగ్రీని పూర్తి చేసి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరు తప్పకుండా 18 సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ఇక ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తును ఆన్లైన్ ద్వారా స్వీకరిస్తున్నట్లు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి తెలిపింది. ఆసక్తిగల ప్రతి ఒక్కరు నవంబర్ రెండవ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మొత్తం ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా రెండు ఖాళీలకు ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యంగా సబ్జెక్ట్ మేటర్ స్పెషలిస్ట్ ఉద్యోగానికి అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు తప్పకుండా ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. స్టెనోగ్రాఫర్ జాబ్కి అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు ఇంటర్ పాస్ అయితే చాలని ఈ నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. అభ్యర్థులు ఇంగ్లీషులో లేదా హిందీలో తప్పకుండా డిక్టేషన్ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది.
ఇంగ్లీషులో రాసే పరీక్షను తప్పకుండా 50 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక హిందీలో ఈ పరీక్ష రాసేవారు 65 నిమిషాల్లో పరీక్షలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే వారు తప్పకుండా 500 రూపాయల ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మహిళలకు, ఎస్టి, ఎస్సీలకు ఫీజు చెల్లింపులో మినహాయింపులు కూడా ఉంటాయి.