DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..

DMHO Job Notification 2025 In Andhra Pradesh Telugu: మంచి ప్రభుత్వ సంస్థలు పదో తరగతి విద్యార్హతతో జాబ్ పొందాలనుకుంటున్నారా.? ఇదే అద్భుతమైన ఛాన్స్‌గా భావించవచ్చు. DMHO కృష్ణా నుంచి విడుదలైన నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా.. వివిధ పోస్టులకు దరఖాస్తును కోరారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

DMHO Job Notification 2025 In Andhra Pradesh: ఎప్పటినుంచో మంచి ప్రభుత్వ సంస్థలో పనిచేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు ఇది అద్భుతమైన శుభవార్త. కృష్ణా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య కార్యాలయం నుంచి ప్రత్యేకమైన జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ తో పాటు వివిధ పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎప్పటినుంచో ఖాళీగా ఉంటున్న నిరుద్యోగ యువతకు ఇది బంపర్ ఛాన్స్ గా భావించవచ్చు. 
వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేయాలనుకుంటున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన శుభవార్త. డిసెంబర్ 31వ తేదీ లోపు DMHO కృష్ణా నుంచి విడుదలైన నోటిఫికేషన్ కు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ నోటిఫికేషన్‌లో భాగంగా విద్యార్హతతో పాటు వయోపరిమితి వివరాలను కూడా క్లుప్తంగా వివరించారు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

ఈ నోటిఫికేషన్‌లో భాగంగా మొత్తం 60 ఖాళీలకు భర్తీ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. ఇక పోస్టులకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో మెయిన్‌గా ఫార్మసిస్ట్ ఒక పోస్టుకు దరఖాస్తు కోరారు.. అలాగే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 2 19 పోస్టులకు దరఖాస్తు కోరినట్లు నోటిఫికేషన్‌లో వెల్లడించారు. 

అలాగే డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ నాలుగు పోస్టులకు గాను దరఖాస్తు కోరినట్లు నోటిఫికేషన్ లో వెల్లడి. అయితే వీరి జీతం 18,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. డిగ్రీ లేదా ఏదైనా పిజి డిప్లమా కోర్సు చేసి ఉన్నవారు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇక లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీసెస్, ఫిమేల్ నర్సింగ్ ఆర్డర్లీ 26 పోస్టులకు అప్లికేషన్ కోరారు. ఇందులో భాగంగా ఒక్కొక్కరి జీతం రూ.15 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.   

ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన జీతాల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ టుకు సంబంధించిన అభ్యర్థులకు రూ.23 వేల జీతం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే సానిటరీ అటెండెంట్, వాచ్మెన్లకు కనిష్టంగా రూ.10 వేల నుంచి జీతం ప్రారంభమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక మిడిల్ రేంజ్ ఉద్యోగులకు గరిష్టంగా రూ.18 వేల నుంచి జీతం మొదలవుతుంది..

ఇక ఈ ఉద్యోగాలను దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటున్నా వారు ప్రత్యేకమైన వయోపరిమితిని కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు డిసెంబర్ ఒకటో తేదీ 2025 నాటికి గరిష్టంగా 42 సంవత్సరాలు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్సుకి మూడు సంవత్సరాల పాటు వయస్సు సడలింపు కూడా ఉంది. ఇక ఈ జాబ్స్ కి దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు తప్పకుండా 300 రూపాయల ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

Dmho Job Notification Dmho Job Notifications Dmho Job Dmho Job Recruitment Dmho Recruitment 2025

